Dois livros de Isabel Allende são censurados em escolas do condado dos Estados Unidos

Na semana passada, foi publicada na Flórida, Estados Unidos, uma lista com 673 livros que foram retirados das escolas, especificamente do condado de Orange. Mas o que chama a atenção neste canto do mundo é que Isabel Allende aparece na lista.

O motivo alegado para esta retirada é a preocupação na comunidade de que estes textos violem as leis estaduais que restringem material com "referências sexuais" ou conteúdo LGBTQ na educação.

É assim que os professores foram instruídos a remover qualquer um dos 673 livros das salas de aula. Enquanto isso, o pessoal das Escolas Públicas do Condado de Orange (OCPS) revisará a lista de livros rejeitados mais uma vez.

A autora chilena foi marginalizada das salas de aula com 'A casa dos espíritos' e 'Mais além do inverno'.

Mas não é a única latino-americana, pois também temos o colombiano Gabriel García Márquez, com 'Crônica de uma morte anunciada' e 'O amor nos tempos do cólera', e Laura Esquivel, com 'Como água para chocolate'.