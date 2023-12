Charlie Sheen é atacado em casa: vizinha é presa após confronto

Autoridades confirmaram que Charlie Sheen, ex-astro de 'Two and a Half Men', foi atacado por uma vizinha, resultando em sua prisão. A mulher, de 47 anos, forçou a entrada na casa do ator, rasgou sua camisa e tentou sufocá-lo durante uma disputa na semana passada.

Confronto e prisão imediata

O ataque ocorreu quando Sheen abriu a porta após ouvir uma batida. A mulher, não identificada, retornou à sua casa após o confronto, onde foi presa por agressão com arma mortal e roubo. As autoridades estão investigando as causas do incidente.

Fontes revelaram que não é a primeira vez que Sheen enfrenta problemas com a vizinha. Ele teria relatado incidentes anteriores, incluindo o esguicho de um líquido pegajoso em seu carro e o descarte de lixo em sua porta. Os representantes de Sheen não comentaram sobre o incidente.

Após o ataque, Sheen chamou o 911, mas não foi hospitalizado. O incidente ocorre dias depois de o ator celebrar quase seis anos de sobriedade, deixando para trás um passado de luta contra o vício em álcool.

Sheen compartilhou recentemente sua jornada de recuperação, destacando seu estilo de vida consistente e seu papel como pai solteiro. Ele revelou acordar cedo para malhar, responder e-mails e ajudar na rotina matinal de seus filhos gêmeos de 14 anos.

"Agora tenho um estilo de vida muito consistente. É tudo uma questão de pai solteiro e de criar meus filhos gêmeos", afirmou Sheen.

O ator, que também é pai de outras quatro filhas, enfrenta agora não apenas os desafios públicos de sua carreira, mas também questões pessoais que envolvem a segurança de sua residência. O desenrolar dessa situação continua sendo acompanhado de perto por fãs e autoridades locais.