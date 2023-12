Berlim, série derivada de ‘La Casa de Papel’, já está disponível na Netflix

Os fãs da série “La Casa de Papel” podem esperar por um final de ano agitado! Nesta sexta-feira, 29 de dezembro, a Netflix disponibilizou os episódios da série “Berlim”, que conta algumas histórias dos tempos de ouro do personagem.

Conforme publicado pela CNN Brasil, além de Pedro Alonso, que retorna para interpretar o personagem título da série, outros atores de “La Casa de Papel” também fazem parte do elenco, sendo eles Itziar Ituño e Najwa Nimri, que interpretam Raquel Murillo e Alicia Sierra.

Por sua vez, “Berlim” se passa na cidade de Paris onde um grupo de assaltantes tenta executar um assalto a uma importante casa de leilão. O alvo é um acervo de joias com valor estimado em 44 milhões de euros.

Retratando os anos em que Berlim estava no auge de suas atividades criminosas, a série se passa anos antes da primeira temporada de “La Casa de Papel”, e mostra a capacidade de coordenação do ladrão sem deixar de lado o romance e as tramas emocionais.

Os fãs têm muito o que comemorar

Apesar de tratar de temas delicados como o roubo das joias e atividades criminosas, “Berlim” também tem uma pitada de romance. Fato este que até mesmo gerou algumas brincadeiras por parte do intérprete do personagem título da série: “Amor é tudo. Mas imagem Berlim numa comédia romântica”, brincou Alonso.

“Honramos o que ‘La Casa de Papel’ nos deu e depois abandonamos isso. O novo tom é mais cômico, mais romântico; tem algo mais leve”, revela o ator.

Na série, que contém cinco episódios, a equipe comandada por Berlim é composta por Keila (Michelle Jenner), Damián (Tristán Ulloa), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) e Bruce (Joel Sánchez).

