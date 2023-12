BBB: novas regras para votar na temporada 24; preste atenção para não errar

O voto é a única maneira do público tirar um participante, famoso ou anônimo, do BBB 24, que neste ano mudou radicalmente o processo para eliminar alguém no paredão. Agora, além de entender as maneiras de como votar, é preciso ficar atento às demais regras.

Acontece que agora, além das duas modalidades diferentes e duas fases também, só pode votar para eliminar quem respeitar algumas normas, como que restringe menores entre 8 e 16 anos. Esses precisam indicar um responsável para autorizar a continuidade do acesso à conta globo, por onde o voto é realizado.

A norma entra em vigor para o BBB 24 cumprir com o processo de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

BBB: Tadeu Schimidt na casa BBB 22 (Sergio Zalis/Globo)

Além disso, votos de robôs ou qualquer mecanismo eletrônico é proibido. A Globo informa que até o momento não há nenhum indício de votos realizados por esse tipo de manobra, que fica cada vez mais comum na web e reforça que robôs ou outros mecanismos de fraude impactam a dinâmica do reality show.

LEIA TAMBÉM: BBB: Amanda Meirelles dá conselho para os novos participantes do BBB 24

É importante lembrar que qualquer tentativa de automação de votos está sujeita às validações de controle e segurança, que são aplicadas no processamento de cada um dos votos.

Brothers e sisters pagam o gasto com água

Com a estreia prevista para o dia 8 de janeiro, as expectativas para o BBB 24 só aumentam. Acontece que Boninho está aproveitando os últimos dias para instigar a vontade dos fãs pelas redes sociais, mas enquanto ele não solta quem são os famosos do Camarote e tudo que vai acontecer ao longo dos três meses, a web fica cheia de possíveis revelações.

BBB 24: demora no banho vai custar caro para os brothers e sisters da temporada (Reprodução/Globo)

Segundo informações que circulam nas redes sociais, a nova temporada do Big Brother Brasil não vai dar mole aos moradores da casa. Desta vez, haverá um controle no consumo de água, ou seja, nada de festa no chuveiro.

Agora, os participantes do BBB 24 terão que gerenciar suas estalecas, a moeda do reality show da TV Globo, também quando se trata de água. Quem gastar muito pode ser punido e perder algumas estalecas, adicionando um novo elemento estratégico ao dia a dia na casa.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: depois de tanto perrengue, Renée volta a sorrir