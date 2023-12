BBB: Amanda Meirelles dá conselho para os novos participantes do BBB 24

A médica Amanda Meirelles foi a campeã do BBB 23 e com uma nova temporada chegando na Globo, ela decidiu que é hora de dar um grande conselho para os futuros participantes. Afinal, ela ganhou o grande prêmio do reality show.

“Jogue, mas não negocie os seus valores. Muita gente durante o programa, e até depois dele, vai apontar para você e falar o que acha que você é. E, se não tem certeza dos seus princípios, você se perde no jogo e se perde aqui fora também depois”, afirmou a ex-BBB ao GShow.

Vale destacar que antes de entrar no Big Brother Brasil, Amanda tinha uma dívida de R$ 480 mil, que foi paga com o valor que recebeu, e também o desejo de mudar a vida de sua família, que vive no Paraná.

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, encontra fãs no Paraná (Reprodução/Twitter)

Ainda no BBB 23, a campeã da temporada ficou conhecida por levar o maior prêmio de todos os tempos: ela colocou na conta R$ 2,88 milhões.

Amanda revela quais são os planos para 2024

A campeã do BBB 23 revelou ao GShow que não gastou todo o dinheiro do prêmio e que continua sendo uma mulher “pé no chão”. Segundo ela, o fato de ter ficado milionária não mudou sua personalidade: “Entrei no programa com dívidas, sei o que é não ter dinheiro e a importância de uma educação financeira”, explicou a médica.

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, vai ficar uns dias longe dos holofotes (Reprodução/Globo)

Em 2024, Amanda Meirelles disse que segue investindo na carreira e que tem planos maiores: “Venho estudando cada vez mais sobre investimentos. Apliquei uma parte do meu dinheiro e vou empreender com outra parte. Por isso que venho me preparando para investir em coisas que acredito que tenham a ver comigo”.

Amanda também garante que segue planejando conteúdos dentro do nicho que está: “Será um ano de muita dedicação ao meu público, com conteúdos dentro da minha área. Sou médica e quero continuar falando sobre saúde, mas também na parte de entretenimento”.

