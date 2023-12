‘A Sociedade da Neve’ desvenda a tragédia que se tornou milagre

Em exclusiva para o Publimetro, Carlos Páez, um dos sobreviventes do acidente, comentou sobre sua perspectiva em relação à nova adaptação e ao trabalho de Juan Antonio Bayona ao tentar contar a história de todos os envolvidos.

“Esta história tem 26 livros, 9 documentários, 3 filmes e, finalmente, o de Bayona, que levou 11 anos de trabalho, mas ele fez isso com rigor e paixão porque é um apaixonado, realmente procurou e encontrou coisas maravilhosas, primeiro de tudo, que os sobreviventes concordassem com o conteúdo, segundo que todos os familiares dos que morreram também concordassem, e é um filme realmente maravilhoso porque fala da unidade e dá o mesmo valor aos vivos e aos mortos, todos têm uma atuação importante.”

'A Sociedade da Neve' O relato definitivo da tragédia dos Andes (Netflix)

Carlos Páez se envolveu ativamente na produção, especialmente ao interpretar seu pai em uma das cenas mais emocionantes. Por isso, ele comentou sobre as emoções que experimentou, levando em conta que também teve que reviver certos aspectos do momento trágico.

"Foi talvez um dos papéis mais difíceis que me coube na vida, me envolver na história e depois representar meu pai. Bayona é um cara muito exigente trabalhando, a cena da lista foi repetida umas nove vezes, ou seja, ele queria que eu estivesse no papel do meu pai e honestamente foi muito difícil. Além disso, tive que perder 17 quilos, mas é um papel que me enche de orgulho."

'A Sociedade da Neve' foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro Divulgação: Netflix

‘A Sociedade da Neve’ apresenta todos os cenários pelos quais os sobreviventes do acidente passaram, é por isso que eles questionam o que acontece quando o mundo te abandona, uma pergunta que ressoou novamente em Carlos Páez.

"É uma das coisas mais difíceis quando descobrimos que não estão mais procurando por nós depois do dia 10, que foi quando descobrimos. O ser humano é tão arrogante que acredita que quando coisas acontecem conosco, o mundo para, e o que aprendi é que o mundo continua girando, é horrível, as pessoas continuavam jogando futebol, os astronautas chegavam à Lua e eu estava ali perdido, mas na realidade é uma lição ao percebermos que a questão está relacionada à humildade, que não devemos deixar as coisas acontecerem, mas sim fazer as coisas acontecerem."

Arquivo - 'A Sociedade da Neve' agora tem data de lançamento na Netflix NETFLIX - Arquivo (NETFLIX/Europa Press)

Finalmente, o escritor e conferencista compartilha sua última reflexão sobre as considerações que surgiram após o acidente.

“Não vejo isso como uma tragédia, mas também não vejo como o milagre dos Andes; não posso ver como uma tragédia quando a vida triunfou, porque hoje somos mais do que os que morreram nos Andes, e o milagre teria sido se os 45 passageiros tivessem aparecido vivos.”

