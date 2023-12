2023: mulheres lideraram renovação do rock com estilo

O ano de 2023 ficará marcado como o período em que as mulheres se tornaram as protagonistas na renovação do rock. Em meio à perda de figuras icônicas como Rita Lee e Tina Turner, artistas femininas consolidaram-se como forças expressivas no gênero, diz o G1.

Mulheres no Grammy 2024

A lista de indicações do Grammy 2024 destaca a presença 100% feminina de artistas com uma pegada mais roqueira nas principais categorias. Nomes como Olivia Rodrigo e a banda Boygenius se destacam, apontando para uma nova era no rock.

1) Olivia Rodrigo: a nova diva do Emo e Indie?

Olivia Rodrigo, aos 20 anos, redefine o pop rock com letras confessionais e influências do indie e emo. Contrariando quem acredita que não tem relação com o rock, suas músicas revelam uma sonoridade que ecoa o grunge e o pop punk. Hits como 'Brutal' e 'Good 4 U' mostram sua versatilidade e conexão com o universo roqueiro.

2) Boygenius: a maior banda de rock do ano?

A banda Boygenius, formada por Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, surge como um fenômeno do rock. Com uma estética despretensiosa, a banda leva com profissionalismo sua proposta de não se levar muito a sério. Seu revezamento de vozes e estilos de composição faz da turnê do Boygenius uma experiência única.

3) Miley Cyrus e Demi Lovato: popstars com atitude rock

Miley Cyrus e Demi Lovato, conhecidas como ex-estrelas da Disney, têm se destacado no cenário roqueiro. Com vozes poderosas e posturas rebeldes, elas incorporam o peso e a atitude do rock em suas apresentações. Demi Lovato, em especial, deu uma guinada para o emo e punk rock, enquanto Miley Cyrus impressiona com performances potentes.

A transformação do rock nos últimos anos é evidente, com a fusão de estilos, incluindo o pop. As mulheres estão na vanguarda dessa evolução, demonstrando que podem ser verdadeiras rockstars. O público pode esperar um cenário roqueiro cada vez mais diversificado e inovador.

Em 2023, as mulheres não apenas honraram o legado das rainhas perdidas do rock, mas também pavimentaram o caminho para uma nova geração de artistas, consolidando sua presença nos palcos, festivais e premiações. O rock está se reinventando, e as mulheres estão liderando o caminho.