Vin Diesel responde após ser acusado de agressão sexual por sua ex-assistente

O ator Vin Diesel respondeu às acusações de agressão sexual feitas contra ele por sua ex-assistente Asta Jonasson em um tribunal de Los Angeles. Jonasson alegou que o artista, de 56 anos, a atacou de forma pervertida.

A ‘Vanity Fair’ relatou que o suposto incidente pelo qual Jonasson denunciou o ator ocorreu em setembro de 2010. A mulher contou que em um dos primeiros pedidos feitos a ela após ser contratada, era para esperar o ator na suíte de um hotel enquanto ele atendia várias anfitriãs, mas quando as outras mulheres saíram, supostamente ele “segurou os pulsos da Sra. Jonasson, um com cada uma de suas mãos, e a arrastou para a cama”.

Segundo a acusação, ela pediu que ele parasse, mas como ele não deu ouvidos, ela teve que escapar e esperar na porta principal até que ele fosse embora.

No entanto, supostamente, Diesel se aproximou a Jonasson e começou a tocar e beijar seus seios. Ela insistia para que ele parasse, mas ele supostamente continuou.

"EM. Jonasson tinha medo de rejeitar com mais força seu supervisor, sabendo que tirá-lo daquela sala era crucial para sua segurança pessoal e profissional, mas essa esperança morreu quando Vin Diesel se ajoelhou, levantou o vestido da Sra. Jonasson até a cintura e abusou sexualmente de seu corpo, passando suas mãos pela parte superior das pernas da Sra. Jonasson, incluindo a parte interna das coxas", diz a ação.

De acordo com a acusação, quando ele tentou baixar a roupa íntima de sua assistente, ela correu, mas ele a colocou contra a parede e supostamente se masturbou.

Horas depois, Samantha Vincent, irmã de Vin Diesel e presidente da empresa One Race que contratou Jonasson como assistente, a demitiu. A mulher tinha apenas cerca de duas semanas no cargo.

“Para ela, estava claro que estavam demitindo-a porque ela já não era útil: Vin Diesel a tinha usado para satisfazer seus desejos sexuais e ela tinha resistido às suas agressões sexuais”, diz a ação, citada pela ‘Vanity Fair’.

Resposta

Vin Diesel não se calou após a acusação, então ele emitiu um comunicado, que seu advogado apresentou à imprensa.

No escrito, o ator negou as acusações de Jonasson e indicou que ela só trabalhou nove dias com ele.

“Vin Diesel nega categoricamente esta acusação por completo. Esta é a primeira vez que ele ouve falar sobre essa denúncia de mais de 13 anos atrás... Há evidências que refutam completamente essas acusações”, disse o advogado com base no comunicado do ator.