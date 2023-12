Shakira recebeu presente de Papai Noel? Novo amor com o qual fecharia 2023

O ano de 2023 foi complicado para a cantora colombiana Shakira. Desde enfrentar a separação com seu ex-parceiro Gerard Piqué até se mudar para uma nova residência, em outro país, a representante do pop tem buscado uma oportunidade no amor e não tem nada a ver com o piloto Lewis Hamilton.

De acordo com o programa ‘Telecinco’, a artista poderia terminar o ano com um novo acompanhante. Trata-se de um produtor argentino de 44 anos que possui um total de 18 prêmios Latin Grammy.

Rafael Arcuate seria o homem que estaria prestes a estabelecer um relacionamento com a colombiana e ícone da moda.

Foi o jornalista Javier Ceriani quem compartilhou as últimas notícias amorosas da cantora de 'El Jefe', e de acordo com o colaborador, Arcaute é "um homem culto, poeta e compositor. Totalmente diferente de Piqué e totalmente diferente de Antonio de la Rúa".

Rafael Arcuate Getty Imagens (Mindy Small/FilmMagic)

Como ele teria conquistado Shakira?

Ceriani relatou que Arcaute já estava interessado em Shaki desde que a intérprete de 'Waka Waka' estava em sua última etapa com Gerard Piqué.

"Ela está permitindo que ele entre em seu mundo. Eles jantam, compartilham e ela sempre coloca um limite, mas ele continua avançando e ela já estaria aceitando dar um passo a mais com esse argentino", conclui o comunicador.

"A conquista através do humor, a conquista com detalhes, com doçura. Ele é muito tranquilo. Tem um perfil muito discreto", acrescentou. Esses detalhes seriam contrários ao que Piqué presumia e outras figuras do espetáculo ligadas à colombiana.