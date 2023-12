Shakira não passou o Natal com seus filhos, mas enviou uma mensagem especial

Shakira, sem dúvida alguma, é uma das cantoras mais representativas do mundo - além de cantar, ela é compositora, produtora discográfica, dançarina e filantropa, com várias fundações na Colômbia, seu país natal. Shakira é conhecida por sua voz única, suas performances energéticas e sua fusão de música latina.

A colombiana compartilhou, através das redes sociais, uma mensagem emocionante desejando aos seus seguidores um feliz Natal, assim como uma foto em que lembrou de seus filhos, Sasha e Milán. Eles, segundo as versões da imprensa, passaram este dia especial com Piqué devido ao acordo de divórcio que a colombiana e o ex-jogador de futebol assinaram.

A colombiana escreveu no Twitter: “desejo que os desejos do seu coração se tornem realidade” e também compartilhou uma foto de três veados que são decorações de Natal, indicando que mesmo que no momento não esteja junto de seus filhos, ela sempre os têm presentes em seu dia a dia.

Les deseo que se hagan realidad los deseos de su corazón! 🎄Feliz Navidad! pic.twitter.com/Z6GIqj2eqH — Shakira (@shakira) December 25, 2023

O novo interesse amoroso de Shakira

Um dos momentos significativos na trajetória da colombiana foi o seu divórcio, de quem foi sua parceira por aproximadamente dez anos. O relacionamento chegou ao fim devido a uma infidelidade. Com o tempo, parece que a colombiana encontrou um novo interesse amoroso.

De acordo com o que foi revelado pelo jornalista argentino Javier Ceriani no programa de entretenimento ‘Socialité', Shakira concordou em compartilhar um jantar e expressar seus sentimentos com um produtor musical argentino que tem mostrado interesse nela há vários anos. O nome deste produtor é Rafael Arcaute, de 44 anos, que já ganhou 18 Latin Grammy e já trabalhou anteriormente com a artista colombiana.