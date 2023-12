Shakira foi a mais poderosa de 2023? Os feitos que esfregou na cara de Piqué

Shakira conseguiu transformar as adversidades em triunfos, pois após passar por um turbulento 2022 devido à separação de Gerard Piqué, o que significou um dos maiores escândalos do mundo do entretenimento devido à infidelidade do empresário com Clara Chía Martí, ela ressurgiu das cinzas como a fênix e conseguiu se posicionar entre as mulheres mais poderosas.

A cantora conseguiu superar o assédio da imprensa, a exposição midiática, as mentiras do seu ex, os problemas legais pela custódia dos seus filhos, Milan e Sasha, assim como apoiou os seus pais durante as suas doenças e até se mudou para Miami para começar um novo capítulo na sua vida.

Todas essas experiências a encheram de poder e ensinamentos que ela decidiu plasmar em suas letras após retornar à cena musical depois de vários anos pausada para dedicar tempo à sua família. Sua força a levou a se tornar uma das mulheres do momento, conseguindo passar de um ano turbulento para um 2023 cheio de sucessos.

Shakira e as conquistas que alcançou em 2023

Shakira conseguiu mostrar ao seu ex-parceiro o quão forte ela pode ser ao sair à tona e multiplicar sua fortuna com um ano histórico.

Temas como ‘El Jefe’, ‘TQG’ com Karol G, ‘Te felicito’ com Rauw Alejandro, ‘Monotonía’ com Ozuna, e ‘Sesión 53′ com Bizarrap, conseguiram posicioná-la no topo das diferentes plataformas musicais como a mais ouvida.

11 de Janeiro de 2023

Ele lançou sua 'Session 53' com Bizarrap.

13 de Janeiro de 2023

A 'Session 53', que era uma música provocativa para Piqué e sua nova namorada, entrou no Top 50 global e se posicionou como a canção número 1 do Spotify no mundo, com 14,4 milhões de reproduções em 24 horas.

14 de janeiro de 2023

'Session 53' atingiu mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, sendo a música em espanhol mais rápida a conseguir isso.

25 de Janeiro de 2023

‘Session 53′ ultrapassou as 200 milhões de visualizações no YouTube.

24 de Fevereiro de 2023

Voltou a ser tendência ao lançar 'TQG' junto com Karol G.

26 de Fevereiro de 2023

O tema posicionou-se em 2º lugar nas listas globais do Spotify, com duas músicas no top 6 das listas globais do Spotify naquele momento.

4 de março de 2023

Foi inaugurado o Museu da Shakira dos Grammy em Los Angeles e ficou conhecido como ‘Grammy Museum’.

16 de Março de 2023

Ela se tornou a única artista feminina em 2023 com 2 músicas #1 no Global Top 50 do Spotify.

Além disso, ela foi a primeira a estrear no Top 10 da Billboard 100 com uma música em espanhol, e se tornou a única artista feminina com mais músicas no topo das paradas.

6 de Maio

A colombiana foi homenageada como a primeira Mulher Latina do Ano pela Billboard no evento inaugural ‘Mulheres Latinas na Música’.

10 de Maio de 2023

Lançou o tema ‘Acróstico’, que foi a estreia musical de seus filhos.

19 de Junho de 2023

Estreou 'Copa Vazia' junto com Manuel Turizo.

12 de setembro de 2023

Ele se destacou no MTV VMA’s e recebeu o prêmio Video Vanguard Award, que celebra a trajetória de personalidades que deixaram sua marca na indústria musical, e apresentou uma performance de pouco mais de dez minutos em que repassou vários de seus sucessos musicais, a maioria deles em suas versões em inglês.

19 de setembro de 2023

Shakira recebeu 12 indicações no Billboard, das quais foi reconhecida como Artista Solo Latin Pop do Ano e Música Latin Pop do Ano com BZRP Music Session #53.

16 de novembro de 2023

A intérprete levou para casa junto com seus filhos três prêmios Latin Grammy na cerimônia que ocorreu em Sevilha, Espanha: Melhor canção fusão urbana por 'TQG', com Karol G, e Melhor canção pop e Canção do ano por 'Music Session vol. 53'. Com esses prêmios, ela alcançou um total de 14 Latin Grammy em sua carreira musical.

A todas essas premiações se somam suas aparições em eventos de moda e até mesmo esportivos como a Fórmula 1, comerciais e ela continuou com sua faceta como empresária. Sem dúvida, um ano que a cantora manterá como exemplo de força e superação.