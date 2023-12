Remake de Renascer: Humberto Carrão entrega combinados com Marcos Palmeira

Humberto Carrão aceitou o desafio de viver José Inocêncio na primeira fase do remake de Renascer e, com isso, o ator assinou a importância de dar o tom do personagem principal para Marcos Palmeira, veterano que assume o papel na segunda fase.

Nos bastidores da Globo, Carrão contou que ele e Palmeira precisaram firmar alguns acordos para que José Inocêncio não mudasse radicalmente na transição de Renascer: “”Esse personagem sofre uma perda muito grande. É muito estranho entregar para o meu parceiro essa herança de alguém que vai ter que costurar essa relação com o filho”, contou ele.

Para Humberto Carrão viver José Inocêncio é um grande desafio na carreira e reforça aquilo que deve seguir igual: “A luminosidade e o brilho que o personagem tinha no início o deixou de lado. Eu e o Marquinhos (Marcos Palmeira) combinamos poucas coisas, por exemplo na fala e no jeito”.

Remake de Renascer: Humberto Carrão é José Inocêncio e Duda Santos vive Maria Santa (Santinha) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

Nos bastidores da novela da Globo, que estreia no dia 22 de janeiro, Humberto afirma que trabalhou pouco ao lado de Marcos Palmeira, mas que isso foi o suficiente para entender a proposta do personagem principal de Renascer.

“O pouco que trabalhamos juntos e lemos, a gente estabeleceu que o encontro desses personagens tem a ver com esse peso da fala”, antecipou o ator, ao contar sobre como Marcos Palmeira irá receber esse personagem na segunda fase.

Remake de Renascer: Deocleciano (Adanilo), José Inocêncio (Humberto Carrão) e Jupará (Evaldo Macarrão) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

Da mesma forma que na versão original da novela, em 1993, o protagonista de Renascer tem origem desconhecida. Ele chega sozinho ao mundo no sul da Bahia aos 25 anos, com coragem, um facão e um diabinho em uma garrafa, que o fecha o corpo e protege das tocaias.

Após ficar entre a vida e a morte, acaba assumindo as terras de uma viúva do cacau e ali começa uma revolução na maneira de se plantar aquele fruto precioso.

