Presidente da França está sendo criticado por defender Gérard Depardieu depois que ele foi acusado de vários abusos sexuais

ARQUIVO - O ator Gérard Depardieu na estreia do filme "Tour de France" em Paris, 14 de novembro de 2016. Ativistas pelos direitos das mulheres criticaram o presidente francês Emmanuel Macron por aparentemente tomar parte do ator. Foto: Arquivo (Thibault Camus/AP)

O presidente francês, Emmanuel Macron, gerou controvérsia e críticas depois de expressar seu apoio ao ator Gérard Depardieu, que enfrenta acusações de estupro, assédio sexual e agressão por mais de uma dúzia de mulheres. Este não é o primeiro escândalo na carreira de Depardieu, que tem protagonizado várias controvérsias ao longo dos anos.

Em uma entrevista televisiva na quarta-feira, Macron foi questionado se Depardieu deveria ser despojado da Legião de Honra, a mais alta distinção do Estado francês, que ele recebeu quase três décadas atrás. A resposta de Macron foi contundente: "Nunca me verão participar de uma caça às bruxas. Eu odeio esse tipo de coisa. A presunção de inocência faz parte dos nossos valores".

Emmanuel Macron é fortemente criticado por comentários sobre Gérard Depardieu

Essas declarações do presidente têm provocado uma onda de críticas, especialmente por parte de grupos feministas e defensores dos direitos das mulheres. O coletivo feminista Generation.s Feministe considerou que as palavras de Macron eram "um insulto" para todas as mulheres que sofreram violência sexual, especialmente aquelas que acusaram Depardieu.

Maelle Noir, da associação Nous Toutes, destacou que as declarações do presidente eram "não apenas escandalosas, mas também perigosas", pois desacreditavam as vítimas e pisoteavam seus testemunhos impunemente. A polêmica se intensificou quando foram revelados comentários sexistas de Depardieu durante uma viagem à Coreia do Norte em 2018, transmitidos em um documentário recente.

No material audiovisual, o ator faz comentários explícitos na presença de uma intérprete feminina e sexualiza uma menina pequena que monta a cavalo. Essas revelações têm aumentado ainda mais a indignação e os apelos para que sejam retiradas honras ao ator.

A polêmica sobre Gérard Depardieu não acaba

Apesar da indignação generalizada, algumas figuras do mundo do cinema saíram em defesa de Depardieu. Fanny Ardant, uma atriz que trabalhou de perto com ele na década de 1980, expressou seu apoio, instando a sermos leais àqueles que amamos. No entanto, essas vozes de apoio foram ofuscadas pela condenação pública.

O ex-presidente François Hollande, que admitiu não estar “orgulhoso de Gérard Depardieu” depois de ver as imagens, também foi fortemente criticado. A ministra da Cultura da França, Rima Abdul Malak, anteriormente afirmou que o comportamento do ator envergonhava o país e que poderiam considerar retirar-lhe a Legião de Honra.