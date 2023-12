Paraíso Tropical: Lúcia não abortou o bebê; ela conta tudo sobre o filho com Cássio

Cássio (Marcello Antony) vai leva um susto em Paraíso Tropical, quando Lúcia (Glória Pires) revela que não abordou o bebê que esperava. A revelação acontece quando ela resolve abrir o jogo durante uma conversa sincera entre os dois personagens.

“Eu não fiz o aborto. Você ofereceu para pagar, mas eu não fiz. Eu não queria fazer. Toda vez que eu olho para o Mateus (Gustavo Leão), eu fico muito feliz de ter tomado aquela atitude”, dispara a personagem de Glória Pires.

Na cena da novela escrita por Gilberto Braga, Cássio fica muito nervoso e ataca a ex, que continua dando motivos para ter mentido durante anos sobre o aborto:”Eu achei que seria melhor ficar morando em Vitória, criar meu filho lá. Eu venho muito pouco ao Rio, meus pais costumam me visitar. Eles nunca cobraram nada, foram maravilhosos”.

Paraíso Tropical: Cássio descobre que tem um filho de 18 anos (João Miguel Júnior/Globo)

O personagem de Marcello Antony em Paraíso Tropical fica muito chocado e começa a fazer alguns questionamentos: “Eu tenho um filho de 18 anos? O que você quer de mim? Me procurou para dizer que eu tenho um filho que é gente boa e o que mais? Tá precisando de grana? Quer dar um carro pra ele ou coisa assim?”.

Lúcia diz que não quer nada de Cássio e que é uma mulher independente, que criou o filho sozinha e que por ela continuaria sendo desta forma, mas ela informa que Mateus deseja conhecer o pai biológico: “Tentei evitar isso, mas ele tá ficcionado. Falou que vai procurar, onde quer que seja. O que eu faço?”.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: protagonista perde totalmente o controle na novela

Ela ainda diz que o filho é amoroso, responsável, mas Cássio não quer saber: “Eu não conheço ele, não sei como é. Inventa uma mentira, pelo jeito você é boa nisso. Fala que o pai morreu, sumiu, sei lá, inventa qualquer droga, mas me tira dessa”, afirma o homem.

Paraíso Tropical: Cássio e Mateus praticam esporte na praia juntos (Márcio de Souza/Globo)

Em seguida, Cássio diz que tinha o direito de saber que era pai, mas Lúcia joga verdades na cara dele: “Que direito? Você nem queria que ele nascesse. O seu direito de pai acabou quando você mandou eu fazer um aborto! Eu tô aqui por causa do meu filho, ele quer saber a verdade. Eu sei que foi prepotência, arrogância minha achar que o meu amor ia ser suficiente, mas ele está sofrendo. Não acho justo o meu filho pagar pelos meus erros”.

Por fim, o personagem de Marcello Antony em Paraíso Tropical afirma que precisa pensar em algo e ainda se habituar com a ideia de ter um filho de 18 anos: “É um choque muito grande. Preciso de um tempo para me habituar com essa ideia. Tudo muito forte”.

LEIA TAMBÉM: Fim de ano: Fábio Porchat faz humor nas tardes da Globo; conheça o programa