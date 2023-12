O que você precisa saber sobre ‘Maestro’, o novo filme de Bradley Cooper que promete brilhar no Oscar

O novo filme de Bradley Cooper, ‘Maestro’, já chegou à Netflix e está rapidamente captando a atenção, com os ventos da temporada de premiações soprando na direção da cinebiografia. A seguir, contamos os detalhes.

"O diretor de orquestra americano Leonard Bernstein se apaixona pela atriz costarriquenha Felicia Montealegre. Seu romance é tão apaixonado quanto complexo e tumultuoso", adianta a sinopse oficial oferecida pela Netflix.

Cooper brilha como diretor e protagonista do filme

O elenco é composto por Bradley Cooper como Leonard Bernstein; Carey Mulligan como Felicia Montealegre; Matt Bomer como David Oppenheim; Maya Hawke como Jaime Bernstein; Sarah Silverman como Shirley Bernstein; Michael Urie como Jerome Robbins; entre outros.

Inicialmente, Martin Scorsese renunciou a dirigir o filme para se dedicar ao seu longa ‘The Irishman’, que na época se destacou na temporada de premiações. Isso teria permitido a Cooper assumir o desafio de dirigir o filme ele mesmo, além de protagonizar Bernstein.

Em 'Maestro', o diretor e protagonista consegue retratar a complexa vida do maestro Leonard Bernstein, desde seus primeiros sucessos até a velhice. Durante esse período, Cooper aproveita para contar a história do relacionamento amoroso entre Bernstein e a atriz chileno-costarriquenha Felicia Montealegre, uma pessoa chave para o crescimento profissional do músico.

Cooper mistura diversas personalidades de Bernstein que –sem dar spoilers– mergulha na vida profissional, íntima e no lado mais obscuro do personagem, como suas infidelidades e uma luta constante contra seu próprio ego.

Cabe mencionar que Bernstein alcançou notoriedade internacional quando compôs a música de ‘West Side Story’, um espetáculo da Broadway de 1957 que inspirou o filme homônimo de 1961.

O filme foi tão bem recebido que recebeu quatro indicações no Globo de Ouro, para Melhor Filme, Melhor Atriz de Drama (Carey Mulligan), Melhor Ator (Bradley Cooper) e Melhor Diretor (Bradley Cooper), o que leva muitos especialistas a especularem sobre a possibilidade de também brilhar no Oscar.