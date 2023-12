O papel cinematográfico que a lenda do boxe Mike Tyson quer interpretar

A lenda do boxe Mike Tyson é um entusiasta da história secreta e está preparado para um filme espetacular como um guerreiro alemão. O ex-campeão mundial peso pesado está fascinado pelos governantes europeus, e o diretor Werner Herzog revelou que o conheceu para estrelar um novo filme.

Ele disse: "Quero fazer um filme com Mike Tyson sobre os primeiros reis francos. Ele e eu nos encontramos quando um produtor de Hollywood quis fazer um documentário sobre ele. Estavam presentes representantes da produção e pelo menos cinco advogados. É compreensível que Tyson se sentisse desconfortável e pedi a ele que saísse para a varanda".

"Quando falávamos a sós, de homem para homem, logo nos demos bem. Ele está familiarizado com a República Romana e a primeira dinastia franca dos merovíngios (Clóvis, Childerico, Childeberto, Fredegunda) e o carolíngio Pepino, o Breve", acrescentou.

O cineasta alemão Herzog, de 81 anos, também é famoso por seus papéis como vilão no filme de Tom Cruise de 2012, Jack Reacher, bem como na série derivada de Star Wars, The Mandalorian.

Em suas novas memórias Every Man For Himself And God Against All, ele revelou que ele e Tyson, de 57 anos, se uniram quando se conheceram sobre o projeto.

Ele disse: “Em vez de falar sobre o filme, falamos sobre sua infância. Ele cresceu em um quarto pequeno com sua mãe. Muitas vezes estava presente quando chamavam cavalheiros e roubava dinheiro dos bolsos vazios deles. Aos 12 anos, ele já tinha sido preso cerca de 40 vezes”.