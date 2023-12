Morte de PC Siqueira: polícia encontra substância similar a cocaína no apartamento do youtuber

Os peritos que investigam a morte do youtuber PC Siqueira relataram ter encontrado no apartamento dele uma substância similar a cocaína e mandou para análise.

PC foi encontrado morto dentro de casa na tarde desta quarta-feira. Segundo a polícia, ele cometeu suicídio na frente de sua ex-namorada, Maria Luiza Watanabe, que havia terminado um relacionamento de um ano e meio com ele.

Segundo a própria ex-namorada, desde que romperam o relacionamento PC Siqueira havia aumentado o consumo de remédios controlados e de drogas. Ela disse que ao perceber que PC queria se matar decidiu pedir ajuda, mas quando retornou ele já estava morto.

Parentes do Youtuber disseram que ele fazia tratamento para depressão e que recentemente havia recebido a visita dos pais em seu apartamento, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, e não apresentou nenhum sinal que pudesse alertar sobre a situação.

Mas em março deste ano, PC Siqueira foi socorrido por bombeiros em sua casa, onde foi encontrado desacordado. Ele próprio esclareceu nas redes sociais que havia tentado suicídio e estava se recuperando.

PC fez sua última postagem nas redes sociais na véspera do Natal, quando se solidarizou com as pessoas que se sentiam sozinhas naquela data, como ele.

A morte do apresentador segue em investigação no 11º Distrito Policial de Santo Amaro.