Famosos lamentam a morte do apresentador PC Siqueira: “Grande precursor do Youtube no Brasil”

Famosos, influenciadores digitais, youtubers e autoridades lamentaram a morte de Paulo Cezar Goulart Siqueira, de 37 anos, mais conhecido como PC Siqueira, que foi encontrado sem vida em seu apartamento, na Zona Sul de São Paulo. Muitos citaram que ele foi “vítima do tribunal da internet”, já que teve seu nome envolvido em polêmicas e foi investigado por pedofilia. De acordo com a polícia, a morte é tratada como suicídio consumado.

Em postagem no “X” (antigo Twittter), Felipe Neto ressaltou que PC Siqueira é o “grande precursor do YouTube no Brasil” e teve um “final trágico”.

Meus pêsames à familia e amigos de PC Siqueira.



Ele foi o grande precursor do Youtube no Brasil, em 2010.



Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrível, marcado agora por um final trágico.



Força às pessoas atingidas por essa perda. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) December 28, 2023

André Janones

PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento, uma morte que reflete como a nossa geração tem utilizado as redes sociais como uma ferramenta destruição da sua saúde mental, não é apenas sobre ele e as acusações crimes (e eu não to fazendo juízo de valor, não o conhecia e… — André Janones (@AndreJanonesAdv) December 28, 2023

Guga Noblat

Sem palavras depois de ler isso. O PC Siqueira foi encontrado morto dentro de apartamento em SP.



Polícia encontrou o youtuber, já sem vida, dentro do seu apartamento no centro da capital paulista. (Metropoles).



Que notícia triste. Para quem o tribunal da internet vai apontar… — GugaNoblat (@GugaNoblat) December 27, 2023

Whindersson Nunes

A gente nunca pensa que um dia alguém pode comemorar a nossa morte. Que Deus perdoe quem comemorar a minha, eles não sabem o que fazem. 🥀 — Whindersson (@whindersson) December 28, 2023

Thomas Vodka

Mas Poxa Vida, PC Siqueira. Descanse em paz, irmão. Sempre acreditei na sua inocência e sempre achei errado como Rafinha Bastos e Cauê Moura trataram você e lidaram com a situação. Nem quiseram respeitar o tempo da investigação e já te jogaram na fogueira.Eles tem sangue nas mãos pic.twitter.com/PgAl1aTR5E — Thomasvodka (@thomowski) December 28, 2023

Marcius Melhem

Quando Jessica morreu, vítima de fake News, fiz um vídeo no meu canal sobre isso e sobre os sentimentos que isso me causa. Mil gatilhos. Já havia desabafado sobre isso na entrevista à Monica Bergamo. Print abaixo.

Hoje se foi PC Siqueira, mais um destruído pela covardia do… pic.twitter.com/Cpxed1IMuk — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) December 28, 2023

Emerson Damasceno

Vá em paz meu amigo. A recordação que guardarei será de você sorrindo e se divertindo aqui comigo e amigos em Fortaleza nos Desencontro 2011 e 2012 que você generosamente compareceu. O PC Siqueira não mereceu a condenação que teve - sem julgamento. Hoje é um dia muito triste! pic.twitter.com/oqckTkJLK7 — Emerson Damasceno (@EmersonAnomia) December 28, 2023

Morte de PC Siqueira

O corpo do youtuber foi encontrado no apartamento em que ele morava no fim da tarde de quarta-feira (27).

“A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência”, destacou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Em sua última publicação feita nas redes sociais, na véspera do Natal, no último dia 24, o apresentador solidarizou com pessoas que se sentiam sozinhas, assim como ele (assista abaixo).

“Feliz Natal para você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana para fazer festa. Você não está sozinho”, disse PC Siqueira. “Principalmente para as pessoas, que assim como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Feliz Natal solitário para vocês e feliz Ano Novo solitário para vocês também. Estamos juntos. Não estamos sozinhos”, finalizou ele na publicação.

Quem era PC Siqueira?

Natural de Guarulhos, ele nasceu no dia 18 de abril de 1986. Começou a trabalhar como ilustrador e colorista de histórias em quadrinhos na adolescência.

PC Siqueira foi um dos pioneiros a fazer carreira no YouTube e seu sucesso na internet o levou para a televisão. Entre 2011 e 2013, ele apresentou programas na MTV como “PC na TV”, “MTV Games”, “Nunca Verão” e “Furo MTV”.

Em 2019, ele participou do reality show “O Aprendiz”, na RecordTV, e também integrou o elenco de filmes de comédia, como “Internet - O Filme” (2017) e “Os Penetras 2 - Quem Dá Mais?”.

Em 2020, o youtuber foi acusado por pedofilia e chegou a desativar suas contas nas redes sociais por cerca de seis meses. Depois que a polícia concluiu que ele não armazenou ou compartilhou fotos, vídeos de conteúdo pornográfico de menores de idade, ele voltou à ativa, mas sua popularidade caiu.

Depois disso, ele passou a falar com seus seguidores sobre os problemas de saúde mental e financeiros que enfrentava. Recentemente, anunciou a venda de publicidade em seu Instagram por apenas R$ 100, quando passou a ser criticado.

