Ex-namorada diz que estava com PC Siqueira e tentou salvá-lo da morte, mas não conseguiu

Maria Watanabe, ex-namorada do apresentador PC Siqueira, de 37 anos, que foi encontrado sem vida no apartamento em que morava, na Zona Sul de São Paulo, disse à polícia que estava com ele no momento da morte. Eles tinham terminado o relacionamento e a jovem disse que foi ao local para que conversassem. Os dois teriam consumido entorpecentes e, ao perceber que o youtuber pretendia se suicidar, ela saiu correndo para buscar ajuda. Porém, ele conseguiu tirar a própria vida.

O corpo do youtuber foi encontrado no apartamento no fim da tarde de quarta-feira (27). “A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência”, destacou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

A ex-namorada esteve na delegacia e explicou que, ao perceber que PC Siqueira queria se matar e não conseguia impedi-lo, decidiu sair do local para pedir ajuda. No entanto, na volta, já o encontrou morto. Os dois namoraram por mais de um ano e, há uma semana, o apresentador tinha anunciado o rompimento em postagem em seu Instagram.

Na noite de quarta-feira, Maria voltou ao apartamento do ex-namorado acompanhada pela polícia. Sem falar com a imprensa, a jovem deixou o local por volta das 23h30, carregando algumas caixas com pertences.

Ao site “Metrópoles”, parentes do youtuber contaram que ele fazia tratamento para depressão. Apesar disso, recentemente, ele recebeu a visita dos pais em seu apartamento e ele não demonstrava nenhum sinal que pudesse gerar um alerta ou preocupação.

Em março deste ano, PC Siqueira foi encontrado desacordado em seu apartamento e foi socorrido por bombeiros. Na ocasião, ele explicou nas redes sociais que estava se recuperando de uma tentativa de suicídio.

A morte do apresentador segue em investigação no 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

Solidão

Em seu último post nas redes sociais, feito na véspera do Natal, no último dia 24, PC Siqueira se solidarizou com pessoas que se sentiam sozinhas, assim como ele (assista abaixo).

“Feliz Natal para você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana para fazer festa. Você não está sozinho”, disse PC Siqueira. “Principalmente para as pessoas, que assim como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Feliz Natal solitário para vocês e feliz Ano Novo solitário para vocês também. Estamos juntos. Não estamos sozinhos”, finalizou ele na publicação.

Quem era PC Siqueira?

Natural de Guarulhos, ele nasceu no dia 18 de abril de 1986. Começou a trabalhar como ilustrador e colorista de histórias em quadrinhos na adolescência.

PC Siqueira foi um dos pioneiros a fazer carreira no YouTube e seu sucesso na internet o levou para a televisão. Entre 2011 e 2013, ele apresentou programas na MTV como “PC na TV”, “MTV Games”, “Nunca Verão” e “Furo MTV”.

Em 2019, ele participou do reality show “O Aprendiz”, na RecordTV, e também integrou o elenco de filmes de comédia, como “Internet - O Filme” (2017) e “Os Penetras 2 - Quem Dá Mais?”.

Em 2020, o youtuber foi acusado por pedofilia e chegou a desativar suas contas nas redes sociais por cerca de seis meses. Depois que a polícia concluiu que ele não armazenou ou compartilhou fotos, vídeos de conteúdo pornográfico de menores de idade, ele voltou à ativa, mas sua popularidade caiu.

Depois disso, ele passou a falar com seus seguidores sobre os problemas de saúde mental e financeiros que enfrentava. Recentemente, anunciou a venda de publicidade em seu Instagram por apenas R$ 100, quando passou a ser criticado.

