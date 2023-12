Ex-namorada de Matthew Perry revela que o ator tomou ações “desesperadas” para deixar as drogas

Em uma entrevista concedida ao meio The UK Sun, Kayti Edwards, a ex-namorada do ator e produtor americano Matthew Perry, compartilhou detalhes íntimos sobre sua vida e revelou a verdadeira luta que enfrentou ao tentar superar sua adição ao álcool e às drogas.

Kayti Edwards contou uma ação “desesperada” de Perry para se livrar do vício. Ele lembrou que um dia o visitou e o encontrou com as mãos grudadas em suas pernas em uma tentativa extrema de não consumir.

"Eu estava na casa do Matthew em Hollywood Hills. Ele estava mal. Ele tinha estado se drogando a noite toda com uma grande quantidade de drogas, provavelmente crack e outras substâncias... Encontrei o Matthew no sofá com as mãos grudadas nas pernas, ele estava desesperadamente triste. Tive que usar removedor de esmalte e azeite de oliva para soltá-lo", contou Edwards.

Ele expressou que, literalmente, ao tirar as mãos das pernas, arrancou pelos das pernas, deixando sua pele vermelha e com carne exposta. "Foi bastante horrível", disse.

O Page Six destacou que Edwards já havia falado sobre Matthew Perry em vida, uma dessas frases foi em 2020 quando ela o acusou de usá-la estando grávida para conseguir cocaína, heroína e crack.

"Eu estava com cerca de cinco meses de gravidez e fui procurar coisas para ele. Ele dizia: 'Ninguém vai impedir uma menina grávida'. Não se preocupe'", disse a mulher, que o conheceu em Alcoólicos Anônimos e foi sua assistente em 2011.

O artista, muito lembrado por ser um dos protagonistas da série ‘Friends’, admitiu seus problemas de adição em vida, mas também seu esforço na reabilitação para superá-los.

Perry faleceu em 24 de outubro aos 54 anos. Ele foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles. No início, surgiram várias versões e a mais forte era que ele havia morrido de overdose.

No entanto, em 15 de dezembro, o Departamento Médico Forense de Los Angeles informou que a causa da morte do ator foi devido aos efeitos da cetamina.

"De acordo com o relatório forense, a principal causa da morte do ator Matthew Langford Perry, de 54 anos, foram os efeitos agudos da cetamina."

Ao estar na banheira de hidromassagem e adormecer devido à cetamina, ele acabou se afogando. O resultado forense classifica a morte como acidental.

“Os fatores que contribuíram para a morte de Perry incluem afogamento, doença das artérias coronárias e os efeitos da buprenorfina (para tratar o transtorno por consumo de opioides)”, afirma o relatório após a autópsia.