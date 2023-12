Entenda a razão por trás da separação de Kate Middleton e Príncipe William no Natal

O Natal da Família Real este ano trouxe uma surpresa intrigante: Kate Middleton e Príncipe William passaram a data separados. Ao contrário das expectativas de um evento unido, a distância entre o casal tem raízes em uma antiga tradição real que impõe formalidades estritas.

Tradição Real impondo distância

A separação de Kate e William nas festividades natalinas é resultado de uma tradição respeitada por todos os membros da realeza. Embora a origem e a necessidade dessa prática permaneçam envoltas em mistério, ela é seguida rigidamente. Na manhã de Natal, Kate tomou seu café da manhã isoladamente, enquanto William compartilhava a refeição com outros membros masculinos da monarquia no Palácio.

Ritual de Natal: café pesado e evento religioso

O casal real observou um ritual peculiar no dia de Natal. Após um café da manhã separado, onde alimentos substanciais como peixes, ovos e bacon foram consumidos, Príncipe William e outros membros da monarquia participaram de um evento religioso na Igreja de Santa Madalena. Somente na hora do almoço, por volta das 11h da manhã, William e Kate puderam se reunir novamente.

LEIA TAMBÉM: Kate se casou obrigada? Sua mãe fez de tudo para que William se interessasse

Rumores e conflitos em 2023

Crise? Saiba por que Kate Middleton e Príncipe William passaram o Natal separados Foto: Getty Images / Purepeople

Além das curiosidades sobre as tradições reais, o ano de 2023 trouxe à tona boatos e conflitos na vida do casal real. O livro “Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”, do especialista real Tom Quinn, revelou informações sobre intensas brigas entre Kate e William. O autor destaca o preço a ser pago por casar com um membro da realeza britânica, evidenciando as dificuldades enfrentadas pelo casal.

Conclusão

O Natal separado de Kate Middleton e Príncipe William revela a complexidade das tradições reais e as exigências que os membros da monarquia enfrentam. Além disso, os rumores de conflitos intensos em 2023 adicionam um componente de drama à vida da realeza britânica. A separação durante as festividades, conforme as tradições antigas, destaca a continuidade das formalidades que moldam a vida de Kate e William.

Fonte: Terra