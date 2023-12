Em 2024, Shakira enfrentará a batalha mais difícil pelos seus filhos: o acordo e os caprichos de Piqué

Desde que Shakira e Gerard Piqué se separaram no final de 2022, a vida de ambos famosos tem estado na palestra pública. A infidelidade do ex-jogador de futebol com Clara Chía Martí, a trilogia de músicas da colombiana, onde ela confessa em versos tudo o que aconteceu após a separação, e os acordos e desacordos com a custódia dos filhos, Milan e Sasha, tornam essa história uma novela sem fim.

Há alguns meses, parecia que uma trégua de paz entre a colombiana e o ex-jogador tinha colocado um ponto final na guerra gerada pelo acordo de custódia das crianças.

No entanto, com as exigências de ambas as partes, Shakira querendo manter seus filhos longe de Clara Chía e Piqué querendo passar mais tempo com eles, um panorama nada encorajador se vislumbra com a custódia legal.

O jornalista espanhol Jordi Martín, que tem seguido o casal há 12 anos, revelou recentemente no programa El Gordo y La Flaca que houve uma nova briga entre o jogador de futebol e a artista pela custódia dos pequenos Milan e Sasha Piqué.