Beyoncé encanta fãs brasileiros, mas desafio 'Mute' vira alvorada de energia

Beyoncé surpreendeu os fãs brasileiros em um evento especial em Salvador, Bahia, para celebrar o lançamento de 'Renaissance: A Film by Beyoncé'. O acontecimento, intitulado 'Club Renaissance', trouxe momentos de euforia, mas também uma divertida tentativa do desafio 'mute' com a estrela e seus admiradores.

Beyoncé, deslumbrante em um vestido prateado, interagiu com os fãs tentando o desafio 'mute' durante a execução da música 'Energy'. No entanto, a animação da BeyHive foi tão intensa que os fãs não conseguiram ficar em silêncio como aconteceu em grande parte da Renaissance World Tour. Os vídeos compartilhados pelos fãs mostram a cantora rindo e tentando novamente, mas a energia contagiante prevaleceu.

O Brasil para Beyoncé

Em sua fala no palco, Beyoncé expressou seu amor pelo Brasil: "Eu vim porque amo muito vocês. Foi muito importante para mim estar aqui, exatamente aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza, alegria, resiliência, tudo o que vocês representam. Estou muito honrada em estar aqui e tão feliz em ver seus rostos bonitos. Eu amo muito vocês."

A cantora encerrou a noite agradecendo aos fãs e fazendo referência à sua música 'Alien Superstar'. Ela afirmou: "Não há ninguém como vocês. Vocês são únicos. Número um e o único, Bahia!" Após o evento, Beyoncé compartilhou fotos no Instagram, revelando sua alegria e agradecimento aos fãs brasileiros.

A estreia de 'Renaissance: A Film by Beyoncé' no Brasil ocorre algumas semanas após o lançamento nos EUA e em outros países. O filme documenta a aclamada turnê mundial de 2023 da artista, incluindo momentos dos bastidores.

Beyoncé já celebrou o filme com premieres em Los Angeles e Londres, atraindo uma lista estelar de convidados, consolidando ainda mais seu impacto global.