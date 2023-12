BBB: dois modelos de votos na temporada 24; explicamos tudo para você

O BBB 24 tem como promessa ser um dos mais populares, mas o sistema de votação, para muitos fãs, parece que ficou mais confuso, já que nesta temporada Boninho resolveu inovar a maneira de eliminar um ou até mais participantes do reality show da Globo.

Acontece que agora são duas modalidades diferentes e duas fases também, sendo que na primeira o público vota em quem deseja que permaneça e o eliminado será aquele que receber menos votos e na segunda etapa a votação será para eliminar um jogador.

Mas, a grande diferença está nas novas modalidades de votação: voto da torcida e voto único. Confira abaixo como será a partir do dia 8 de janeiro, quando o BBB 24 estreia na Globo.

Voto da torcida

Esta modalidade é antiga, mas ganhou nome no BBB 24. Acontece que, como nas últimas temporadas do Big Brother Brasil, você faz um rápido login e terá acesso aos emparedados da semana. Em seguida, é só votar em quem deseja sair, mas é preciso ficar atento às fases do programa e às dicas do Tadeu.

Voto único

Aqui está a maior novidade do BBB 24, no quesito eliminação. Nesta modalidade, o público pode votar apenas uma vez no paredão da semana e para ter acesso a votação, o internauta precisa informar o número do seu CPF.

É importante ressaltar que durante toda a próxima temporada do Big Brother Brasil, cada modelo de votação terá o peso de cinquenta por cento e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.

Famosos proibidos de comentar na web

BBB 24: Lucas Souza e Rachel Sheherazade são proibidos de falar sobre o reality da Globo (Reprodução/Instagram)

As polêmicas sobre o BBB 24 já começaram. Faltando poucos dias para a estreia do reality show da Globo, dois famosos foram proibidos de comentar sobre o jogo, que mistura celebridades e anônimos no mesmo confinamento.

Estamos falando de Lucas Souza e Rachel Sheherazade, que participaram do reality rural A Fazenda 15 (Record TV). Acontece que os dois ganharam muitos fãs desde que entraram no programa concorrente e, no caso da jornalista, por exemplo, possui um contrato com um dos patrocinadores do Big Brother Brasil.

E, para evitar qualquer tipo de problema no BBB 24, há uma certa proibição rolando no Kwai, aplicativo de vídeos curtos que patrocina a próxima temporada do Big Brother Brasil que estreia no dia 8 de janeiro.

