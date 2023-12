A ficção científica que promete ser o primeiro sucesso da Netflix em 2024

Netflix começará no próximo ano com estreia de filme de ficção científica Netflix começará no próximo ano com estreia de filme de ficção científica (Netflix © 2024)

O ano de 2024 ainda não chegou, mas a Netflix já tem seus lançamentos prontos para o próximo ano. Na verdade, há um filme que a plataforma de streaming lançará em janeiro e promete ser seu primeiro sucesso.

Trata-se de ‘The Kitchen’, pelo seu título original, um longa-metragem de drama social e ficção científica ambientado em um futuro distópico não tão distante, que marca a estreia como diretor de Daniel Kaluuya.

O ator vencedor do Oscar co-dirigiu este filme com Kibwe Tavares. O projeto levou uma década para chegar à tela, pois nasceu de uma conversa entre eles e Daniel Emmerson, em 2014.

Emmerson é um dos produtores do filme ao lado de Michael Fassbender. Enquanto isso, Kaluuya também é roteirista do filme junto com Joseph Murtagh, baseado em uma história de Rob Hayes.

Quer saber mais sobre o projeto britânico? Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre The Kitchen: desde sua sinopse e elenco até sua data de lançamento na plataforma de streaming.

Sobre o que se trata o filme ‘The Kitchen’?

Se passa em Londres no ano de 2040. Neste mundo, os preços das moradias estão nas alturas, o trabalho informatizado predomina e o Estado de Bem-Estar Social foi eliminado.

Tudo isso transformou a cidade em um parque de diversões para os ricos e levou as pessoas de baixa renda a se concentrarem em bairros marginais, como a muito pobre vizinhança The Kitchen.

Neste lugar vive um ex-ladrão e ex-presidiário chamado Izi. Ele está determinado a corrigir seus passos, mas depois que seu filho contrai uma doença, ele aceita participar de um roubo que mudará tudo.

Quem faz parte do elenco de ‘The Kitchen’?

‘The Kitchen’ é estrelado pelos talentosos atores Kane Robinson, Jedaiah Bannerman e Hope Ikpoku Jr. nos papéis principais.

O restante do elenco é composto por Ian Wright, Teija Kabs, Demmy Ladipo, Cristale, BackRoad Gee, Rasaq Kukoyi, Reuben ‘Trizzy’ Nyamah, Henry Lawfull e Alan Asaad.

Quando é a estreia de ‘The Kitchen’?

Teve sua estreia no Festival de Cinema de Londres em outubro de 2023. No entanto, o filme de 1 hora e 48 minutos só estará disponível na Netflix a partir do próximo 19 de janeiro de 2024.

O que a crítica disse sobre ‘The Kitchen’?

O promissor longa-metragem recebeu críticas em sua maioria positivas dos especialistas, algo que muitas das produções que estão no catálogo da Netflix não podem se gabar.

O renomado crítico Peter Bradshaw deu três estrelas em cinco em sua resenha para o jornal britânico ‘The Guardian’ e chamou-a de “um filme interessante e comprometido”.

Por sua vez, Guy Lodge, do ‘Variety’, escreveu que “embora o roteiro seja bastante desigual, o que se destaca é a engenhosa construção do mundo de uma Londres futura devastada pela gentrificação”.

“Uma história elegante e bem-sucedida (...) O primeiro filme de Daniel Kaluuya e Kibwe Tavares constrói uma distopia surpreendente e próxima”, concluiu Sophie Monks Kaufman do ‘IndieWire’.

Enquanto isso, Damon Wise, do ‘Deadline’, disse que o filme “é uma descrição visualmente impressionante do que está por vir. No entanto, ferve lentamente e nunca chega ao ponto de ebulição”.

Nikki Baughan, do ‘Screendaily’, concordou com sua opinião. “Embora a construção sutil de seu mundo seja mais impressionante do que sua narrativa clichê, ele expõe seus argumentos com estilo”, disse.

Por último, Jack Francis da ‘Rolling Stone’ afirmou que ‘The Kitchen’ “apresenta uma visão distópica de Londres que aborda a família, o luto e a comunidade com notável clareza”.