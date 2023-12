4 filmes que serão lançados em janeiro e serão perfeitos para começar bem 2024

O ano de 2023 está quase terminando, mas a Netflix não para de surpreender ao adicionar títulos à sua plataforma. Para encerrar com chave de ouro, chegaram e continuarão chegando produções como ‘Sweet Home 2′, ‘The Super Mario Bros. Movie’, ‘Love and Monsters’, ‘Chicken Run: Dawn of the Nugget’, ‘Berlim’, ‘Leave the World Behind’, entre outras que já estiveram na disputa para se posicionar em primeiro lugar de popularidade.

Agora é hora de ficar de olho nos próximos filmes da Netflix que chegarão em 2024, perfeitos para começar com o pé direito.

Filmes que chegarão à Netflix em janeiro de 2024

‘A sociedade da neve’ (4 de janeiro)

A Sociedade da Neve: tragédia nos Andes A Sociedade da Neve: tragédia nos Andes (Netflix)

A plataforma apostou em grande com um longa-metragem que promete te emocionar do início ao fim. Trata-se de uma superprodução do premiado diretor J. A. Bayona (’O Orfanato’) que conta uma história de sobrevivência, baseada em fatos reais.

Do que se trata?: Em 13 de outubro de 1972, uma equipe de rugby de Montevidéu, Uruguai, embarcou no voo 571 com destino a Santiago, Chile, para disputar uma partida. No entanto, logo antes de chegar ao seu destino, o avião em que estavam caiu nos Andes, resultando na queda deste e apenas 29 dos 45 passageiros sobreviveram ao acidente. Presos em um dos ambientes mais hostis do planeta, onde as temperaturas podem chegar a -40 graus Celsius, eles são obrigados a lutar por suas vidas.

O filme é baseado no romance escrito por Pablo Vierci e conta a história do desastroso voo dos Andes em 1972, no qual os jogadores sobreviventes tiveram que suportar 72 dias de incerteza, ferimentos mortais, escuridão total, fome extrema e clima mortal. É contado principalmente do ponto de vista do jogador de rugby Numa Turcatti.

‘Despertar do luto’ (5 de janeiro)

Despertar do Luto Despertar do Luto (Netflix)

“Marc (Levy) era feliz vivendo à sombra de Oliver (Evans), seu extraordinário esposo, então sua morte repentina o deixa devastado. Após a perda, Marc vai para Paris com seus dois melhores amigos, Sophie (Negga) e Thomas (Patel), em uma viagem de autodescoberta que revela verdades difíceis de enfrentar”, diz a sinopse oficial da Netflix.

Este filme conta com Daniel Levy, Ruth Negga e Luke Evans como protagonistas e promete chegar ao fundo do seu coração com a intenção de relegar os relacionamentos românticos para focar no amor platônico. Assim é como retratará a complexidade e a importância desses vínculos na vida adulta com grande honestidade e vulnerabilidade.

‘Lift: Um roubo de primeira classe’ (12 de janeiro)

Lift: Um roubo de primeira classe Lift: Um roubo de primeira classe (Netflix)

Um ladrão profissional e sua equipe de especialistas planejam um audacioso golpe: roubar barras de ouro avaliadas em US$ 500 milhões a 12.000 metros de altura.

‘Minha solidão tem asas’ (19 de janeiro)

Minha solidão tem asas Minha solidão tem asas (Instagram)

Mario Casas faz sua estreia como diretor com o filme, que é estrelado por seu irmão Óscar Casas. De acordo com as informações, as filmagens aconteceram ao longo de 7 semanas em locações de Barcelona e Madri.

A história se passa nos bairros onde Mario Casas passou sua infância e segue um grupo de jovens que vive a vida no limite e se dedica a roubar joalherias até que algo dá errado e eles precisam fugir.

“Num bairro nos arredores de Barcelona, Dan (Óscar Casas) e seus dois amigos, Vio (Candela González) e Reno (Farid Bechara), vivem sem pensar no futuro, entre festas, brigas e roubos em joalherias. Por trás de sua aparência de pequeno delinquente, Dan esconde um artista talentoso e uma sensibilidade diferente do mundo ao seu redor. A reaparição de seu pai, após sair da prisão, desperta os antigos demônios de Dan, mergulhando-o em uma espiral de violência que o obriga a fugir e testa a amizade entre os três amigos”, diz a sinopse oficial.