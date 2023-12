Real ou fake? Jovem finge estar a bordo de Cruzeiro do Neymar junto com diversos famosos e internet descobre Imagem: reprodução X (Twitter)

Neymar entrou na onda de diversos famosos que já realizam este tipo de viagem e resolveu se aventurar na criação de um Cruzeiro.

Com diversas atrações a bordo, como Péricles, Belo, MC Guimê, entre outros, o ‘Ney Em Alto Mar’ saiu de Santos (SP) na última terça-feira (26) e tem como destino Buzios (RJ), com chegada prevista para o dia 29 de dezembro.

Além dos famosos confirmados como atrações, diversos outros também embarcaram apenas para curtir alguns dias de folga. O que fez com muitas pessoas se interessassem pela viagem em alto mar.

Porém, algumas pessoas deram um jeitinho de embarcar no Cruzeiro de formas um tanto quanto diferentes. Foi o caso do jovem que você confere a seguir que, de acordo com o X (Twitter), está fingindo estar a bordo do navio.

Um usuário da rede social trouxe diversas ‘provas’ de que o perfil do Instagram está mentindo, utilizando da foto de outras pessoas e de montagem para enganar os seguidores.

O primeiro story diz “to meio sumidinho mas jaja vocês irão saber o motivo”.

tudo começou quando ele mesmo anunciou que estava sumidinho porém tinha um motivo pic.twitter.com/tn6zbcE5pS — luiz 我🐲 (@luizfejunior) December 27, 2023

Em seguida o perfil publicou uma suposta carta do Neymar, uma espécie de convite para o Cruzeiro.

o motivo?



a gatinha estava a bordo do cruzeiro do neymar com direito a cartinha do mesmo e tudo pic.twitter.com/7D115ihTnL — luiz 我🐲 (@luizfejunior) December 27, 2023

Algumas pessoas desconfiaram da viagem e começaram a ir no perfil do Instagram questionar. Ele então respondeu “Pra quem tá enchendo meu saco aqui falando que eu to mentindo, eu não to”. E em seguida anunciou que iria ficar sem sinal.

Além das fotos de terceiros, o fio do Twitter diz que ele também utilizou vídeos de outras pessoas, apenas dublando por cima, conforme demonstrado abaixo.

“Acabou sendo pego no pulo. Ele simplesmente colocando um áudio da voz dele no vídeo de outra pessoa”.

acabou sendo pego no pulo



ele simplesmente colocando um áudio da voz dele no vídeo de outra pessoa PELO AMOR DE DEUS eu tô passando mal pic.twitter.com/g1GqxyQmjp — luiz 我🐲 (@luizfejunior) December 27, 2023

Para comprovar que estava a bordo do cruzeiro, o jovem disse que iria fazer uma live às 0h. Contudo, quando deu o horário, era possível ver apenas uma tela preta. Ele então colocou a culpa na internet.

eu não tô aguentando juro pic.twitter.com/gF2FMsLmIM — luiz 我🐲 (@luizfejunior) December 27, 2023

Após o ocorrido, o perfil do jovem se encontra trancado.

