Quer ver filmes na véspera de Ano Novo? Aqui estão três opções para assistir enquanto 2024 não chega

Assistir filmes é uma das atividades preferidas de muitos no réveillon Assistir filmes é uma das atividades preferidas de muitos no réveillon

A véspera do Ano Novo é uma grande celebração em todo o mundo, com contagens regressivas, deliciosos jantares, brindes com vinhos espumantes e rituais para atrair sorte, amor e até viagens.

Seja em uma festa na cidade ou em uma reunião familiar, cada pessoa tem suas próprias tradições para a véspera de Ano Novo e uma das formas favoritas de muitos de passá-la é assistindo filmes.

3 filmes para assistir na véspera de Ano Novo

Se você está no grupo daqueles que preferem esperar pelo Ano Novo comendo um jantar especial e assistindo filmes sozinho ou acompanhado, aqui compilamos três dos melhores que você pode assistir.

‘Harry e Sally - Feitos um para o Outro’ (1989)

Protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan, esta clássica comédia romântica é uma das melhores do gênero e tem uma das cenas ambientadas no Ano Novo mais memoráveis do cinema.

A produção segue Harry Burns e Sally Albright, um par de universitários que se conhecem depois que ela oferece levá-lo em seu carro. No caminho, eles debatem sobre a amizade entre homens e mulheres.

Apesar de suas diferentes opiniões, os anos passam e o relacionamento de amizade entre os dois permanece.

Onde assistir: Prime Video

‘Noite de Ano Novo’ (2011)

Embora este longa-metragem não tenha sido bem recebido pela crítica, esta comédia romântica coral de Garry Marshall se tornou um daqueles filmes que assistimos anualmente quando o final do ano se aproxima.

Protagonizado por um elenco de grandes estrelas, como Michelle Pfeiffer, Jessica Biel, Jon Bon Jovi e Zac Efron, o filme narra várias histórias de amor que acontecem entre a véspera de Ano Novo e o dia de Ano Novo.

Assim como a de um homem que vive seus últimos dias no hospital, outro que odeia as festas de dezembro ou uma executiva que quer alcançar suas metas antes que o ano acabe.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video (apenas em algumas regiões) / AppleTV+ (por compra ou aluguel)

‘O diário de Bridget Jones’ (2001)

Um dos filmes ideais para assistir no dia 31 de dezembro é esta icônica produção, estrelada por Renée Zellweger, que começa e termina precisamente durante o Ano Novo.

A trama centra-se em Bridget Jones, uma mulher solteira na casa dos 30 e complexada que sonha em emagrecer e encontrar o amor. Durante o dia de Ano Novo, ela decide perder peso e escrever um diário.

Ao começar o ano, a vida amorosa de Jones se complica, pois seu coração se divide entre dois homens: seu sexy e perigoso chefe e um velho amigo da família que ele acha muito chato.