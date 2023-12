Quem é Matteo Bocelli? O filho de Andrea Bocelli que está roubando suspiros com sua canção de Natal

Bem diz o ditado: “Filho de gato, caça rato”, e o filho do cantor italiano Andrea Bocelli não fica atrás de seu pai e é um grande artista. Matteo conquista com seu talento, mas também com sua aparência, pois no dia 19 de dezembro, ambos cantaram um famoso villancico.

Andrea publicou em sua conta no Instagram um trecho do clipe que foi gravado como parte do especial de Natal de The Chosen 2023. Os dois ecoaram com suas poderosas e melodiosas vozes a música "Noite Sagrada", o que despertou comentários dos internautas que não demoraram a reagir na publicação.

Andrea, aos 65 anos, é um consagrado cantor tenor e multi-instrumentista que conquistou o respeito e admiração de todos ao misturar de forma única a ópera e a música pop. Ele se casou com Enrica Cenzatti e teve dois filhos: Amos (29) e Matteo, que tem 27 anos. Andrea foi nomeado um dos 50 homens mais bonitos do planeta em 1997, e parece que o filho mais novo herdou sua beleza, pois desperta paixões em milhares de fãs.

Matteo, assim como seu pai, é um apaixonado pela música clássica e desde os 6 anos aprendeu a tocar piano, embora tenha sido sua mãe quem o introduziu no mundo do canto. Quando completou 18 anos, estreou como cantor tenor, mas a fama chegou a ele três anos depois, ao fazer um dueto com seu renomado progenitor.

Em 2018, eles cantaram ‘Fall on me’, que é a trilha sonora original do próximo filme da Disney ‘Quebra-Nozes e os Quatro Reinos’, e este foi o início de sua carreira solo, pois em 2021 eles gravaram sua música Solo, com a qual se tornaram conhecidos em todo o mundo. Além disso, eles seguiram os passos de seu pai e se juntaram ao colombiano Sebastián Yatra para interpretar ‘Tu luz quedó’ no ano passado.

Além disso, ele também se aventurou na indústria do cinema ao interpretar o Príncipe Mustafa no filme ‘Era uma vez um gênio’. Agora, ele está no meio de sua turnê mundial, mas seu talento e beleza deixam muitas pessoas de boca aberta.

"Quando a beleza é verdadeira, é apenas uma questão de se deixar cativar por ela", "Eu amo cabelos selvagens", "Estamos falando de um cara bonito com um sorriso lindo, que sabe tocar guitarra e canta como um anjo" e "Meu ídolo é lindo", são parte dos elogios que ele recebe nas redes sociais.

É um artista muito reservado em relação à sua vida privada, especialmente a amorosa, por isso pouco se sabe. Foi divulgado que, em 2020, aparentemente teve um relacionamento com a modelo americana Bella Hadid, pois ambos compartilharam algumas imagens nas redes sociais. No entanto, até agora não foi possível confirmar um namoro.