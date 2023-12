Madonna expressa gratidão a amiga que 'salvou sua vida' após desmaio e tempo na UTI

Durante sua apresentação no Celebration Tour, no Barclays Center, em Brooklyn, Madonna fez uma homenagem tocante a uma amiga na plateia que, segundo a cantora, "salvou sua vida". A referência parece ser à "infecção bacteriana grave" que a artista enfrentou em junho.

Em um vídeo compartilhado por um fã, Madonna destacou "uma mulher muito importante" na plateia que a ajudou durante o episódio de saúde. "Há pessoas muito importantes na sala hoje que estiveram comigo no hospital. Há uma mulher muito importante que me arrastou para o hospital", disse ela. "Eu nem lembro; desmaiei no chão do meu banheiro e acordei na UTI? Ela salvou minha vida."

Momentos desafiadores

Madonna revelou também que ficou em coma induzido por 48 horas e durante esse período, "a única voz que ouviu" foi a de seu professor de Cabala: "ouvi ele dizer 'aperte minha mão'", compartilhou com a plateia.

A cantora acrescentou uma nota de leveza à história, brincando: "aliás, eu quase tive que morrer para ter todos os meus filhos na mesma sala." (Madonna é mãe de seis crianças: Lourdes, Rocco, David Banda, Mercy James e os gêmeos Estere e Stella.)

Em junho, o empresário de longa data de Madonna, Guy Oseary, anunciou no Instagram que ela estava na UTI devido a uma infecção bacteriana séria. Posteriormente, Madonna agradeceu o apoio dos fãs, assegurando que estava em recuperação.

Após adiar parte da Celebration World Tour, a artista retomou a turnê em outubro em Londres, com previsão de encerramento no México em abril de 2024, como lembrou a People.