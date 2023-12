Lista: veja os 10 bilionários que mais ganharam dinheiro em 2023 e quanto eles faturaram

Enquanto algumas pessoas estão planejando para o ano que vem como quitar as dívidas feitas em 2023, os bilionários estão pensando em o que fazer com tanto dinheiro, já que os homens mais ricos do mundo enriqueceram mais ainda neste ano.

De acordo com um levantamento do g1, com base no ranking da Bloomberg, Elon Musk, novo dono do X (Twitter) e de empresas como a Tesla, foi o bilionário que mais ganhou dinheiro neste ano.

Segundo os dados, seu patrimônio cresceu quase US$ 95 bilhões (quase R$ 460 bilhões de acordo com a cotação atual), com sua fortuna chegando na casa dos US$ 232 bilhões (R$ 1,1 trilhão).

A lista com os dez bilionários que mais enriqueceram em 2023 tem nove posições com empresários da área da tecnologia, seguindo com Mark Zuckerberg, dono da Meta (responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp). Este ano o bilionário foi o segundo que mais ganhou dinheiro e ficou US$ 82 bilhões (R$ 396,5 bilhões) mais rico, com uma fortuna total de US$ 128 bilhões (R$ 618bilhões). Zuckerberg ocupa a sexta posição entre os mais ricos do mundo.

Já o terceiro homem mais rico do mundo também foi o terceiro que mais enriqueceu em 2023. Jeff Bezos, fundador da Amazon, viu seu patrimônio crescer US$ 71,2 bilhões (R$ 344 bilhões), chegando ao total de US$ 178 bilhões (R$ 860 bilhões).

Veja lista completa com os bilionários que ficaram ainda mais ricos em 2023:

1. Elon Musk;

2. Mark Zuckerberg;

3. Jeff Bezos;

4. Larry Page;

5. Steve Ballmer;

6. Sergey Brin;

7. Amancio Ortega;

8. Larry Ellison;

9. Bill Gates;

10. Jensen Huang.

