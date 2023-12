Lee Sun-kyun, ator do filme 'Parasita', morre aos 48 anos

Na Coreia do Sul, uma notícia chocante abala a indústria cinematográfica. O renomado ator Lee Sun-kyun, conhecido por seu papel em 'Parasita', foi encontrado morto aos 48 anos, após ser alvo de uma investigação por uso de drogas ilegais, diz o G1.

Descoberta trágica em Seul

Lee Sun-kyun foi descoberto inconsciente dentro de um carro em um parque de Seul. Seu empresário, ao alertar a polícia sobre a situação, revelou que o ator havia saído de casa, deixando para trás indícios de uma possível nota de suicídio.

O ator estava sob os holofotes das autoridades sul-coreanas, enfrentando acusações de consumo de substâncias ilícitas. A iniciativa governamental de combate às drogas levou a interrogatórios prolongados, sendo o último de 19 horas no fim de semana.

Lee Sun-kyun afirmou ter sido coagido a consumir drogas por uma recepcionista de bar, uma informação divulgada pela agência de notícias Yonhap. As alegações sugerem um cenário de chantagem, complicando ainda mais a tragédia.

Nascido em 1975, Lee Sun-kyun não apenas brilhou em 'Parasita' como também desempenhou papéis principais em outros filmes sul-coreanos notáveis, como o thriller 'Helpless' em 2012 e 'All About My Wife', em 2014.

A morte do talentoso ator deixa uma lacuna na indústria do entretenimento e levanta questões sobre os desafios enfrentados pelos artistas sob escrutínio público. O mundo do cinema lamenta a perda de uma estrela que contribuiu significativamente para o sucesso global de 'Parasita'.