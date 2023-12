Lady Gaga e Joaquin Phoenix revelados em novas fotos do aguardado 'Coringa 2'

O diretor Todd Phillips deu aos fãs uma prévia do aguardado musical 'Joker: Folie à Deux' para as festas de fim de ano. Phillips, conhecido por seu trabalho em 'Joker' (2019), divulgou duas novas imagens no Instagram, apresentando Joaquin Phoenix e Lady Gaga, estrelas do próximo filme.

Nas imagens compartilhadas, Joaquin Phoenix, reprisando seu papel como Arthur Fleck, o Coringa, é visto do outro lado de uma porta, enquanto sua colega de elenco Lady Gaga observa na segunda imagem. Phillips desejou a todos um feliz feriado e um belo ano novo na legenda, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs.

Sequência musical

'Joker: Folie à Deux' está programado para chegar aos cinemas em 4 de outubro, coincidindo com o quinto aniversário de 'Joker'. O primeiro filme, lançado em 2019, foi um grande sucesso de bilheteria e recebeu diversos prêmios, garantindo a produção de uma sequência, oficialmente confirmada em junho de 2022.

No próximo capítulo, Lady Gaga, aos 37 anos, está em negociações para interpretar a Dra. Harleen 'Harley Quinn' Quinzel. No entanto, espera-se que a personagem tenha uma abordagem diferente em relação à interpretada por Margot Robbie em outros filmes do universo DC.

Phillips tem compartilhado o progresso de 'Folie à Deux' ao longo do último ano no Instagram. As filmagens começaram em dezembro de 2022, e o diretor expressou sua gratidão à equipe em abril de 2023, quando as filmagens principais foram concluídas. Gaga e Phoenix foram destacados em fotos usando maquiagem de palhaço, indicando o encerramento das filmagens.

A trama da sequência permanece envolta em mistério, mas uma coisa é certa: será um musical, oferecendo uma abordagem única ao universo do Coringa. Os fãs aguardam ansiosos por mais detalhes e pela estreia do filme no próximo ano.