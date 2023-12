Kate Middleton vs. Meghan Markle: o poder das mensagens secretas

O relacionamento entre as concunhadas Kate Middleton e Meghan Markle tem sido alvo de intensa análise pelo especialista em questões da família real britânica, Duncan Larcombe. Em uma entrevista à revista Best UK, Larcombe explora os bastidores das disputas e divergências entre as duas mulheres, destacando estratégias intrigantes utilizadas pela futura rainha do Reino Unido.

Mensagens silenciosas através da moda: o poder de Kate

Duncan Larcombe revela que a tática de Kate Middleton para lidar com os duques de Sussex envolve truques de imagem e estilo. “Kate envia mensagens secretas para os Sussexes por meio de suas roupas. Ela continua fantástica e muito majestosa. Inclusive, sabe o que está fazendo e está revidando à sua maneira. Quanto mais intacta ela parece, mais o público tende a ficar do lado dela”, afirma o especialista. Essa abordagem, segundo ele, mantém a princesa de Gales “silenciosa” e “firme”.

A arte de manter a calma: Kate x Meghan

No início de 2021, uma entrevista concedida pelo príncipe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey trouxe à tona detalhes de uma briga entre Meghan e Kate. A duquesa de Sussex revelou desentendimentos sobre o vestido de dama de honra da princesa Charlotte. Embora Kate tenha adotado o lema “nunca reclame, nunca explique”, Duncan Larcombe destaca que ela responde de forma eficaz sem dizer uma palavra. “Quanto mais os Sussex a criticam e quanto menos ela reage a isso, mais o público se entusiasma com ela. Vimos isso nas pesquisas de opinião. Kate está com a popularidade alta”, destaca o especialista.

Vingança elegante: a estratégia de Kate

Meghan Markle e Kate Middleton/ reprodução

Em contrapartida, às críticas públicas feitas pelos duques de Sussex, Kate Middleton escolheu a elegância como forma de vingança. Seguindo o mantra de “manter a calma e seguir em frente”, a princesa de Gales tem conquistado o apoio do público sem proferir uma única palavra em resposta. Duncan Larcombe enfatiza que essa abordagem está funcionando e destaca a eficácia da postura adotada por Kate.

O livro de memórias e as entrelinhas da realeza

O lançamento do livro de memórias “Spare” pelo príncipe Harry trouxe à luz mensagens trocadas entre as concunhadas. A postura de Kate em não responder publicamente às afirmações de Harry e Meghan reforça sua estratégia de permanecer acima das controvérsias. Duncan Larcombe conclui que a forma encontrada pela princesa de Gales para revidar aos comentários negativos dos duques de Sussex está, sem dúvida, surtindo efeito.

Nova perspectiva: Kate e a popularidade em alta

Ao manter-se firme, elegante e silenciosa, Kate Middleton conquista não apenas o apoio do público, mas também mantém sua popularidade em alta. A estratégia de enviar mensagens secretas através da moda e adotar a postura de “manter a calma e seguir em frente” revela-se como uma resposta eficaz às controvérsias familiares.

Fonte: Metropoles