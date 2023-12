Hugh Jackman teve 'problemas' na Árvore de Natal Rockefeller neste ano

Hugh Jackman, o eterno Wolverine, revelou sua peculiar manhã de Natal ao visitar o Rockefeller Center em Nova York. Mesmo encontrando um pequeno contratempo, Jackman recomendou a experiência, destacando a beleza do icônico pinheiro natalino.

Ao compartilhar vídeos e fotos da visita em sua conta no Instagram, Jackman, de 55 anos, não apenas exibiu o majestoso pinheiro, mas também admitiu ter recebido uma advertência dos guardas por ultrapassar os limites estabelecidos.

"Recomendo muito levantar cedo na manhã de Natal e dar um passeio para ver a árvore de Natal do Rockefeller", escreveu Jackman na legenda. "É tão linda e nada lotada". Ele acrescentou: "Me meti em apuros por ultrapassar a barreira, mas o segurança foi gentil e me deixou ir com apenas um aviso."

Compartilhamento de momentos

O ator, conhecido por sua amigável separação de Deborra-lee em setembro, compartilhou anteriormente uma foto com outra árvore de Natal desejando "Feliz véspera de Natal!" a seus seguidores.

Hugh Jackman também tem sido visto frequentemente em caminhadas matinais pela cidade com seu colega de elenco em 'Deadpool', Ryan Reynolds. Os dois amigos, que compartilham uma amizade notória, estão atualmente envolvidos na produção de uma sequência de super-heróis, que foi interrompida devido à greve de atores de Hollywood, em julho.

O diretor do filme, Shawn Levy, destacou a verdadeira amizade entre Jackman e Reynolds, comparando-a à sua própria relação bromance com Ryan Reynolds. Levy afirmou que a ligação entre os dois atores é genuína e digna de nota, transcendendo as telas de cinema.