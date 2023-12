Contrariamente ao que muitos pensam, não ter um parceiro não é o mesmo que ser infeliz. Isso é comprovado por essas famosas que passaram o Natal solteiras e orgulhosas, dando um poderoso exemplo a ser seguido.

A felicidade é individual e reside dentro de nós, por isso ter saúde, família e trabalho é mais do que suficiente para nos sentirmos afortunadas nestas festas, uma vez que o amor deve fluir por si só e nunca deve ser forçado.

Famosas que passaram o Natal de 2023 solteiras

Aislinn Derbez

Aislinn Derbez Instagram: @marmolviejo (Instagram: @marmolviejo)

Uma delas é a mais velha do clã Derbez, que esteve celebrando ao lado de sua família e de seu ex-parceiro, Mauricio Ochmann. Apesar de terem se separado há alguns anos, ainda existe entre eles muita cordialidade, respeito e camaradagem, o que foi suficiente para comemorar o Natal em grande estilo e provavelmente o Ano Novo também.

Shakira

Shakira com os filhos Milan e Sasha Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Outra pessoa que está se dando a oportunidade de se curar completamente antes de abrir novamente as portas para o amor é a intérprete de ‘Waka Waka’. Ela sabe que um prego não tira o outro, portanto, seus filhos têm sido seu melhor incentivo para retomar seus projetos musicais e se sentir bem consigo mesma após a separação de Piqué.

Belinda

Belinda segue solteira Instagram @belindapop

Embora no passado tenha tido relacionamentos muito midiáticos com Chris Angel, Giovanni Dos Santos, Lupillo Rivera e o último com Christian Nodal, parece que ela vive feliz em sua solteirice e atualmente brilha não apenas com roupas luxuosas nas redes sociais, mas também com suas colaborações musicais e na tela.

Kim Kardashian não tem pressa em encontrar o amor novamente Instagram

Após um rompimento que partiu seu coração com Kanye West e se envolver em um novo relacionamento com Pete Davidson, a empresária está se dando um tempo sozinha para se curar e ao mesmo tempo brilhar com seus projetos individuais. Ela tem saído com algumas pessoas, mas sua prioridade neste momento é ela mesma.

Adamari López está se concentrando na filha e na carreira Instagram

Adamari López esteve em um relacionamento que durou pouco mais de uma década com Toni Costa, com quem anunciou sua separação em maio de 2021. Atualmente, a apresentadora continua desfrutando de sua própria companhia e em suas redes sociais mostrou o quanto se divertiu.