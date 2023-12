Era ou não era pênalti? Berlim investiga o roubo da história

Berlim está procurando sua equipe perfeita para realizar o roubo do século e sua investigação chegou aos campos de futebol, a uma partida mítica da Copa do Mundo na África do Sul: México vs Holanda. E quem melhor do que Rafa Márquez para saber o que é necessário para que alguém tenha sucesso em um roubo. Ele vivenciou isso em primeira mão em 2014 com Robben. Agora que pensamos nisso... Berlim poderia ter um grande aliado para seus assaltos. No final, trata-se do roubo perfeito.

Conheça mais sobre 'Berlim':

Só existem duas coisas que podem transformar um dia horrível em um dia maravilhoso: o amor e um saque milionário. Esses são os motores que impulsionam Berlim em seus anos dourados, quando ele ainda não tem consciência de sua doença e não está preso como um rato na Casa da Moeda. Aqui, ele se dedica a preparar um de seus roubos mais extraordinários: fazer 44 milhões em joias desaparecerem como se fosse um truque de mágica, e para isso ele conta com uma das três gangues com as quais roubou ao longo de sua vida.