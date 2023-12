Barbie perdeu para o Ken? Internautas criticam Ryan Gosling por ‘roubar’ o protagonismo de Margot Robbie

Ryan Gosling O filme ‘Barbie’ continua dando o que falar com o lançamento de novas versões de ‘I’m Just Ken' (Instagram, Warner Bros.)

Ryan Gosling conquistou a internet com o lançamento inesperado do videoclipe da música ‘Im Just Ken’, versão de Natal. O ator multifacetado voltou como ‘Ken’ para celebrar as festas e, de quebra, a indicação que recebeu ao Globo de Ouro 2024.

Ao lado do compositor Mark Ronson, com quem também lançou um projeto de quatro faixas intitulado Ken the EP, Gosling aparece vestindo um terno verde escuro enquanto bebe de uma xícara do Papai Noel em um estúdio decorado com luzes de Natal, enquanto Ronson comanda o show com uma grande bengala de doces na mão.

Gosling coloca os óculos de sol (obviamente) logo antes de iniciar a sua interpretação, dizendo: "O mundo pode ter a voz do Ken, mas só a Barbie pode ter seus olhos".

Este remix natalício incorpora um arranjo sinfônico de instrumentos com som festivo, incluindo sinos no estilo 'Carol of the Bells'. "Feliz Natal, Barbie", diz Gosling no final.

Embora todos sempre tenham expectativas altíssimas quando se trata de Ryan Gosling, ninguém esperava o impacto que ele teria ao personificar o subestimado parceiro da Barbie de Margot Robbie, no filme que já acumula 18 indicações.

Filme Barbie Youtube Warner Bros. Pictures América Latina: Barbie | Trailer Oficial | Legendado (Youtube Warner Bros. Pictures Latinoamérica: Barbie | Tráiler Oficial | Subtitulado)

A popularidade de Ryan Gosling vai contra o propósito da ‘Barbie’?

Gosling tem recebido elogios bem merecidos, mas ao mesmo tempo, o "excesso" da Kenergy (energia Ken) está dividindo opiniões nas redes sociais.

“Não é ódio, mas ninguém pediu por isso e, além disso, isso vai contra todo o propósito do filme”; “Deveriam ter chamado o filme de “Ken” nesse ponto”; “Não se supõe que o filme trata sobre os homens não sendo os protagonistas absolutos? Isso é contraditório”; “E assim Barbie foi esquecida”; “Ryan Gosling acabou sendo o protagonista, não Margot Robbie”; “Ok, mas o ponto do filme era que os homens deixassem de ser os protagonistas e isso já é energia demais, a mensagem é totalmente contraditória”, se lê nas redes sociais.

Filme Barbie O ator adotou o papel de Ken até na vida real (Warner Bros)

Barbie vive em BarbieLand, que para muitos é uma espécie de utopia feminista onde as mulheres podem fazer qualquer coisa, como serem presidentes e ocuparem altos cargos no Supremo Tribunal, ao mesmo tempo em que usam saltos altos e organizam festas cheias de brilhos e decorações cor-de-rosa.

No entanto, quando ela começa a questionar seu propósito no mundo, Barbie percebe que ser mulher é impossível em uma sociedade onde os homens monopolizam o poder e como é fácil se deixar levar por esse sistema que nos trata como meros acessórios.

No mundo real, a Barbie está impactada pelo "patriarcado". Ela é submetida à objetificação e assédio, enquanto Ken é elogiado apenas por ser homem, o que o faz sentir-se visto e empoderado, algo que ele nunca tinha experimentado em Barbieland. Isso o leva a transferir os padrões do mundo real para o mundo das Barbies, provocando caos.

Filme Barbie Ryan Gosling fez um papel incrível como Ken (Warner Bros)

O que significa ser “apenas Ken”?

“Ele é apenas o Ken” foi a premissa com a qual a diretora destacou a dinâmica feminista que seria abordada em ‘Barbie’ e da qual surge a música ‘I’m Just Ken’. Ken simplesmente complementa a vida de Barbie sendo Ken e pronto, exatamente como muitas vezes a sociedade nos faz sentir como mulheres. É por isso que uma parte do filme levanta a questão de que talvez os ‘Kens’ mereçam algo melhor do que se sentirem acessórios. No final, tudo faz parte de uma crítica que questiona os papéis masculinos e femininos, e o sucesso de Ryan Gosling não está exatamente rompendo com isso.