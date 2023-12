Bad Bunny faz festa de Natal ao vivo com uma dedicatória: “não quero me casar”

Bad Bunny surpreende com prévia de seu novo álbum Bad Bunny surpreende com prévia de seu novo álbum (Foto: Instagram.)

Bad Bunny surpreendeu seus seguidores neste Natal ao fazer uma transmissão ao vivo em sua conta do Instagram. O Conejo Malo fez uma sessão para dançar e ouvir as músicas de seu novo álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’.

O artista global disse estar pronto para a turnê em 2024 para apoiar seu novo álbum de estúdio. A turnê Most Wanted, produzida pela Live Nation e Rimas, começará em 21 de fevereiro em Salt Lake City e terminará em 26 de maio em Miami. No meio, Benito fará paradas em Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Nova York, Houston, Atlanta e outras cidades dos Estados Unidos. O cartaz da turnê também diz ‘e mais...’ no final da lista de datas, sugerindo que possivelmente serão anunciados shows adicionais.

Durante a transmissão ao vivo, Bad Bunny sentou-se em frente a uma árvore de Natal e um presépio. Até mesmo em algum momento ele pegou uma figura dos Reis Magos para incorporá-la à dança. Ele colocou um gorro vermelho e cantou suas novas músicas, enquanto brindava à saúde de todos.

Bunny seguiu a festa de Natal e numa live no Instagram falou das suas mais recentes colaborações e ofereceu um mini concerto. Falou de ‘Fina’ e como foi gravar com Young Miko. Além disso, com Bryant Myers.

Agradecimento especial

Bad Bunny conectou-se por quase uma hora e deixou vários momentos para os seus fãs. Entre as suas mensagens, partilhou que desfruta das músicas e dos concertos, "para isso nasci".

Apesar da fama, ele expressou suas emoções, especialmente ao agradecer a todas as pessoas que o tem seguido desde o primeiro dia.

“Obrigado às pessoas que estão comigo. Estou ansioso para interpretar essas músicas na turnê com as pessoas que me amam em todas as minhas facetas, estados de espírito e eu continuo sendo humano, às vezes me sinto triste, feliz ou quero apertar um botão e explodir”, disse durante a festa via streaming.

"Não quero me casar"

Bad Bunny confessou que uma de suas músicas favoritas é ‘Não quero me casar’.

"Eu não vou mudar por ninguém, por enquanto eu não quero estar com você", ele cantou no ao vivo.

“Na verdade, eu acho que é a minha música favorita do álbum, porque eu vou tatuar essa música no meu peito, bem, não no peito, porque já tenho um cavalo, mas vou colocar no meu rosto: ‘eu não quero me casar’, essa música me dá vontade de fazer tudo”, acrescentou.

Pobre Bad Bunny se nota que esta destrozado después de terminar su reciente relación con Kendall pic.twitter.com/Hu1HK5t4Y4 — JEREMIAS (@sirrtotti) December 25, 2023

si bad bunny se pone a tomar desde el lunes, todos nos ponemos a tomar desde el lunes pic.twitter.com/0RW6E2G2tr — kmiluchis (@camilarz_) December 25, 2023