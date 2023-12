A sexta e última temporada de Cobra Kai já tem data de estreia

Os movimentos das artes marciais de Cobra Kai estão se aproximando do fim. Ralph Macchio e William Zabka, atores da saga original de ‘The Karate Kid’, se despedirão em grande estilo com a sexta e última temporada da série que é transmitida pela Netflix.

Cultura Ocio observa que os atores e a equipe de produção começaram a trabalhar na nova temporada no início de 2023, logo antes da greve. Eles planejavam lançá-la no final deste ano, mas os acontecimentos em Hollywood atrasaram todos os planos.

No entanto, com o fim dos protestos de escritores, roteiristas, atrizes e atores, retomaram as filmagens e já têm uma data em mente.

"Será em 2024, com a única condição de que nada mais aconteça na indústria. Essa é a esperança, lançar isso o mais rápido possível para os fãs que estiveram esperando", disse Hayden Schlossberg, um dos criadores da série.

Está confirmado que esta será a última temporada das aventuras de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso.

Cobra Kai segue a história 30 anos depois do campeonato de karatê All Valley de 1984, no qual Johnny Lawrence busca redenção ao abrir um dojo Cobra Kai, reacendendo sua rivalidade com o bem-sucedido Daniel LaRusso.

A série tem sido bem recebida pela crítica e pelo público, e tem sido elogiada pelo seu humor, sua ação e sua exploração de temas como vingança, perdão e redenção.

Cobra Kai tem sido um sucesso comercial e foi renovada para uma sexta e última temporada que será lançada em setembro de 2024.