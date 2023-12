“Você faz muito por nós”: seguidores agradecem a Victoria por exibir o treinamento de David Beckham

Victoria Beckham é uma mulher muito orgulhosa de seu marido, David Beckham. Basta dar uma olhada em seus perfis nas redes sociais para perceber o quanto ela ama e admira seu esposo.

A ex-Spice Girl não perde a oportunidade de exibir o ex-jogador de futebol em diferentes momentos e sempre que o faz, provoca a explosão da internet. Assim como fez com uma publicação na última semana.

Através de sua conta no Instagram, a designer compartilhou um vídeo de uma parte da rotina de exercícios matinais de Beckham. "Treino matinal com essa máquina de amor", escreveu.

Nas imagens, é possível ver o dono do Inter Miami de costas, vestindo shorts azuis e uma camisa preta, enquanto faz flexões no chão, com um movimento sugestivo dos quadris.

A gravação de Victoria se concentra na ‘traseira’ do pai de seus quatro filhos enquanto ele se exercita concentrado no ritmo de “Love Machine” do Wham! no que parece ser sua academia.

As redes sociais explodem com o treinamento matinal de David Beckham

Como era de esperar, o vídeo rapidamente causou furor entre os milhões de seguidores do casal, que agradeceram a Victoria Beckham por ter gravado e compartilhado essas imagens.

"Victoria, você faz muito por nós", expressou a influenciadora estadunidense Estefania Vanegas Pessoa. "Me sinto culpada vendo isso na conta de trabalho", comentou a conta oficial da MTV.

"Victoria nos faz acreditar no milagre do Natal mais uma vez", disse Mary Furtas. Enquanto isso, Patricia Arceneaux afirmou: "Victoria, o universo está muito orgulhoso de você por todas as suas contribuições".

Vale ressaltar que esta publicação de Victoria ocorre apenas alguns dias depois de ela ter postado uma foto em que se pode ver David consertando uma televisão usando apenas cuecas.

"O eletricista veio consertar a televisão... De nada!", foi a legenda que acompanhou a foto que acumulou mais de um milhão de corações e muitos comentários agradecendo sua generosidade.