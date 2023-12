Vanilla Ice recorda encontros com Pablo Escobar na Flórida

No auge de sua fama nos anos 1990, Vanilla Ice, o rapper cujo nome verdadeiro é Robert Van Winkle, relembra sua improvável amizade com o falecido chefe do tráfico colombiano Pablo Escobar.

Em uma entrevista para a Vlad TV, o músico compartilhou histórias de encontros com Escobar em seu antigo complexo em Star Island, na Flórida, destacando uma relação que surgiu da paixão mútua por corridas de barcos e carros, diz o New York Post.

Amizade inusitada e helicópteros

Vanilla Ice, agora com 56 anos, recordou as muitas vezes que saiu com Pablo Escobar, descrevendo seu complexo como um playground para bandidos lendários da Flórida na época. Helicópteros pousavam frequentemente em sua casa, e ele oferecia comida aos visitantes notórios. O rapper também relembrou um momento em que desafiou Escobar para uma corrida entre seu Porsche fortificado e a Ferrari Testarossa do colombiano, saindo vitorioso.

Vanilla Ice recalls adventures with cocaine kingpin Pablo Escobar in Florida: ‘I’ve seen it all’ https://t.co/VAoy6liWHf pic.twitter.com/9zZGphUVtY — New York Post (@nypost) December 18, 2023

Vanilla Ice admitiu que naquela época pré-Internet, sabia pouco sobre o passado de Escobar no Cartel de Medellín e as origens ilícitas de sua riqueza. Ele compartilhou que, sem acesso ao Google, pensava que Escobar e seus associados eram empresários envolvidos em competições de barcos.

Atualmente investidor e desenvolvedor imobiliário de sucesso, Vanilla Ice superou desafios pessoais após a fama repentina e enfrentou a depressão e a falta de propósito. Após superar a dependência de drogas, ele canalizou sua energia para o mercado imobiliário. Com uma licença de empreiteiro geral por mais de três décadas, ele possui um amplo portfólio de propriedades e uma frota de carros raros.

Além disso, Vanilla Ice expandiu seus empreendimentos para incluir uma cervejaria prestes a abrir em Lake Worth, junto com uma linha de bebidas energéticas vendida em todo o país. Em suas próprias palavras, "já vi tudo".