Tom Cruise aluga andar de restaurante para encontro com socialite russa: detalhes

Tom Cruise foi manchetes novamente ao reservar um andar inteiro do renomado restaurante Novikov, em Londres, para um encontro romântico com a socialite russa Elsina Khayrova. Testemunhas oculares relatam que o ator de 'Missão Impossível' estava visivelmente apaixonado e totalmente envolvido, diz o Page Six.

Um encontro cheio de glamour

Durante o encontro, Cruise e Khayrova foram descritos como estando fisicamente próximos, com a socialite russa deslumbrando em um vestido brilhante e um elegante casaco de pele preto. O casal desfrutou de uma refeição suntuosa, incluindo lagosta, frutos do mar e sushi, com um custo total que ultrapassou os R$ 3 mil.

Tom Cruise rents out entire floor of swanky London restaurant for date night with Russian socialite: report https://t.co/tghpInGsi4 pic.twitter.com/2P66BkjRE0 — Page Six (@PageSix) December 18, 2023

Além de sua generosidade ao dar uma gorjeta de mais de R$ 500 à equipe do restaurante, Cruise também se mostrou atencioso ao ser acompanhado por seu segurança americano, que interveio quando solicitado para fotos.

Este não foi o primeiro capítulo do romance entre Cruise e Khayrova. Testemunhas relatam que o casal foi visto se aproximando em uma festa na Grosvenor Square, em Londres, na semana anterior. Segundo relatos, eles chegaram juntos por volta das 21h e passaram a noite dançando, demonstrando serem inseparáveis.

Elsina Khayrova, uma ex-modelo e cidadã britânica, anteriormente casada com o magnata russo Dmitry Tsvetkov, despertou a atenção do ex-marido. Em declarações à imprensa, Tsvetkov aconselhou Cruise a manter sua carteira "bem aberta", destacando o apreço de Khayrova por luxos e seu estilo de vida caro.

Enquanto Cruise continua a escrever sua história de amor em Hollywood, as atenções se voltam para o futuro deste romance e como ele se desenrolará na vida pública.