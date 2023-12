Terra e Paixão: Petra se revolta com Irene; vilã pode ficar sem sua maior aliada

Terra e Paixão: Petra (Debora Ozório) briga com Irene (Gloria Pires) na reta final da novela da Globo (Camilla Maia/Globo)

Os dias de glória de Irene (Glória Pires) em Terra e Paixão acabam quando Petra Debora Ozório) descobre os planos cruéis da mãe. Tudo acontece durante uma grande discussão entre elas e até a morte de Agatha (Eliane Giardini) é revelada.

Em cenas da novela escrita por Walcyr Carrasco na Globo, os problemas começam quando a jovem decide passar o Natal com Hélio (Rafael Vitti) na pousada, deixando a mãe muito nervosa, O resultado será uma grande briga entre as duas.

Nas cenas que devem ir ao ar na noite desta terça-feira (26), Petra aparece brigando com Irene: “É por causa do que você fez que eu e o Hélio não podemos ficar juntos, mãe! O nosso amor nunca mais vai ser possível! Nunca!”, esbraveja a irmã de Caio (Cauã Reymond), fazendo suspense quanto a isso.

Terra e Paixão: Petra (Debora Ozório) diz que Irene (Gloria Pires) foi responsável pela morte de Agatha (Eliane Giardini)

A personagem de Glória Pires em Terra e Paixão não se cala, mas dá a entender que matou a ex-mulher de Antônio (Tony Ramos): “Espera aí, o que você quer dizer com isso, Petra?”, questiona a vilã da novela.

Percebendo que falou demais, Petra tenta mudar de assunto, mas Irene decide continuar para ver até onde a briga vai. A irmã do protagonista da novela pede para a mãe esquecer sua fala, mas a personagem de Glória Pires bate o pé: “É melhor a gente não levar essa conversa adiante. Mesmo porque você sabe muito bem o motivo que me impede de ter um relacionamento com o Hélio!”, diz a personagem de Debora Ozório.

Terra e Paixão: Irene (Gloria Pires) não aceita as falas de Petra (Debora Ozório) e fica de olho na filha

A cena termina com Irene colocando Petra contra a parede em Terra e Paixão: “O que você está insinuando? Vamos, deixe de enrolar e diga de uma vez”, insiste Irene, que escuta um “eu não tô insinuando nada”, da filha: “Por favor, mãe, sai daqui. Eu quero ficar sozinha”.

A situação faz Irene ficar de olho nos passos de Petra. Ela avisa que a conversa dá uma pausa, mas não acabou: “Tudo bem. Mas depois nós precisamos conversar seriamente, Petra. Isso não pode ficar assim”, diz a vilã.

