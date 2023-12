Taylor Swift usa anel de opala dado por Travis Kelce: "uma joia que fala muito de amor"

Taylor Swift celebrou seu 34º aniversário em grande estilo recentemente, e um presente muito especial chamou a atenção dos fãs. A estrela pop foi vista usando um deslumbrante anel de opala em forma de pera, rodeado por topázios azuis de Londres, na festa repleta de estrelas, diz o Page Six.

How Taylor Swift’s ‘very sentimental’ birthday ring ties her to Travis Kelce https://t.co/uIpP9TvTxV pic.twitter.com/QrPTrZL6VA — Page Six (@PageSix) December 18, 2023

Um gesto simbólico

O anel personalizado é mais do que uma peça deslumbrante; ele carrega um significado profundo. A opala, pedra de nascimento de Travis Kelce, e o topázio azul, associado a Taylor Swift, fazem desta joia um aceno simbólico ao relacionamento do casal.

A gemóloga Karly Bulinski estima que o anel pode ter até 20 quilates, com um preço aproximado de R$ 50 mil. No entanto, Mike Fried, do The Diamond Pro, sugere que o valor real pode ser significativamente maior, possivelmente ultrapassando os R$ 800 mil.

Significados ocultos

As gemas escolhidas também têm significados além de seus meses de nascimento. A opala simboliza esperança e pureza, enquanto o topázio azul ajuda a canalizar a sabedoria interior. Fried especula que o halo pode ser composto por zircão azul ou tanzanita, ambas pedras de dezembro.

Embora não confirmado, especula-se que o anel de opala seja um presente de Travis Kelce para Taylor Swift. A esposa de Miles Teller, Keleigh, alimentou ainda mais as especulações ao interagir em redes sociais, gerando perguntas sobre um possível noivado.

Esta não é a primeira vez que Swift expressa seu amor por Kelce através da moda. Antes mesmo de confirmar o relacionamento, ela foi vista usando joias que sugeriam os rumores de romance. O apoio contínuo com peças personalizadas, como pulseiras com o número da camisa de Kelce, revela o quanto ela valoriza o relacionamento.

Com especulações sobre um possível noivado, os fãs agora aguardam ansiosos por mais detalhes sobre a joia que simboliza o profundo vínculo entre Taylor Swift e Travis Kelce.