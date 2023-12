Taylor Swift pula e grita após empurrão em Travis Kelce: "ela está vestindo a camisa"

A cantora Taylor Swift protagonizou momentos de intensidade durante a vitória do Kansas City Chiefs sobre o New England Patriots. O incidente envolveu seu namorado, Travis Kelce, que foi empurrado durante a partida, diz o Page Six.

Reação apaixonada nos holofotes

Durante o jogo transmitido pela NFL, as câmeras capturaram Taylor Swift pulando da cadeira e soltando palavras intensas, aparentemente expressando sua indignação com o empurrão sofrido por Kelce. A estrela de 'Blank Space' estava visivelmente emotiva, gritando em resposta à queda de seu namorado.

O lance controverso envolveu o tight end Kelce sendo empurrado pelo cornerback Myles Bryant, dos Patriots. Kelce, por sua vez, pareceu tropeçar enquanto a bola passava por ele. A dúvida paira sobre se foi um fracasso intencional, termo utilizado quando um jogador mergulha propositalmente para beneficiar o time adversário.

Taylor Swift was HEATED after Travis Kelce got pushed in the endzone 😳pic.twitter.com/ttq91uyjs8 — FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) December 17, 2023

Embora Swift seja presença constante nos jogos de futebol de Kelce, este foi seu primeiro confronto ao lado de seu pai, Scott. O pai da cantora, que já compartilhou momentos com Kelce em eventos anteriores, agora esteve presente durante o jogo, aumentando as especulações sobre o envolvimento mais profundo do casal.

Rumores recentes sugerem que Travis Kelce teria buscado a bênção de Scott para propor casamento a Taylor Swift. Uma fonte informou que a bênção foi concedida, alimentando especulações sobre um possível noivado. O relacionamento de Swift com Kelce é descrito como notavelmente diferente de seus romances anteriores, sendo Travis considerado o parceiro mais extrovertido que a artista já teve.

A fonte destacou que o relacionamento de Swift com Kelce permite uma expressão mais aberta, citando a mudança de letra na música 'Karma' durante um show recente.

Travis Kelce, jogador da NFL, está completamente envolvido e apoiando as decisões da cantora. O casal, ambos com 34 anos, parece estar desfrutando de uma conexão única e pública.