Paraíso Tropical: Globo surpreende com cena onde Tony Ramos se humilha

Casado com Ana Luísa (Renée de Vielmond), Antenor (Tony Ramos) vive um relacionamento com Fabiana (Maria Fernanda Cândido) em Paraíso Tropical, que acredita que o empresário vai terminar tudo para ficar apenas com ela, que atualmente é sua amante.

Acontece que este triângulo amoroso terá que segurar uma bomba daquelas na novela escrita por Gilberto Braga. Em cenas futuras, a personagem de Maria Fernanda Cândida descobre que Antenor mentiu durante anos sobre a possibilidade de um divórcio e resolve tirar satisfação.

Na novela da Globo, ela escuta de Rodrigo (Carlos Casagrande) que o empresário mentiu em relação ao seu casamento com Ana Luísa e fica muito revoltada, fazendo o personagem de Tony Ramos em Paraíso Tropical se humilhar.

Paraíso Tropical: Fabiana (Maria Fernanda Cândido) é amante de Antenor (Tony Ramos) (Márcio de Souza/Globo)

Tudo acontece depois que Fabiana fala com muito entusiasmo para Rodrigo que vai deixar de ser amante do empresário, mas ele diz que tudo não passa de uma mentira. Ao saber que está sendo enrolada, ela fica furiosa, principalmente depois que Rodrigo diz que Ana Luísa não vinha fazendo nenhum tipo de terapia.

Surtada, a personagem de Maria Fernanda Cândido vai atrás dele e chega a lhe dar um tapa na cara de Antenor pela mentira contada. Depois disso, ele vai atrás de Fabiana para reverter a situação e manter o relacionamento amoroso com a amante.

“Meu amor, que bom que você está aqui. Eu não dormi a noite toda, fiquei ligando para você”, diz o homem, ao encontrar ela no dia seguinte. Mas, Fabiana é forte e rebate: “Eu não sei se quero ouvir nada disso. Já ficou tudo bem claro ontem. Eu não vou aguentar ouvir você mentir pra mim de novo. Me faz mal”.

Paraíso Tropical: Fabiana (Maria Fernanda Cândido) dá um tapa na cara de Antenor (Tony Ramos) (Divulgação/Globo)

Antenor jura que Ana Luísa está mesmo na terapia, mas Fabiana não dá o braço a torcer e diz que está sofrendo: “Eu acabei de te pedir! Eu tô tentando esquecer como me faz mal você ter me feito de idiota e você continua”, reclama Fabiana.

Na cena de Paraíso Tropical, Fabiana diz que é preciso saber toda a verdade para pensar em seguir o relacionamento extraconjugal e Antenor insiste que a esposa atual trocou de psiquiatra: “Por favor, eu fico louco só de pensar em te perder. Eu faço qualquer coisa”.

