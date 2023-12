Netflix lança este filme que os fãs esperaram mais de 20 anos e já ameaça ser o número 1

Passaram-se duas décadas desde que um grupo de galinhas lideradas pela destemida Ginger organizou um sindicato emplumado para escapar do galinheiro, e os fãs celebram a chegada da sequência na Netflix.

‘A Fuga das Galinhas’ fez história em 2000 como o filme de animação stop-motion mais bem-sucedido de todos os tempos e, até hoje, ainda não foi superado nem mesmo pela gigante Disney. Nesta continuação, veremos o elenco original de volta, junto com a próxima geração, interpretada pela estrela de ‘The Last of Us’, Bella Ramsey, enquanto enfrentam uma ameaça que coloca em risco a paz que tanto lutaram para encontrar.

A Fuga das Galinhas - A Ameaça dos Nuggets Os fãs esperaram mais de 20 anos pela sequência deste filme de animação (Netflix)

O filme foi anunciado pela primeira vez em 2018, então, embora tenha sido uma longa espera, valeu a pena. A primeira parte foi dirigida por Peter Lord e Nick Park, os cofundadores do estúdio de produção stop-motion Aardman Animation e esta segunda é dirigida por Sam Fell, que trabalhou na coprodução de Aardman Flushed Away.

É importante lembrar que os estúdios Aardman foram vencedores de vários prêmios Oscar e BAFTA (Creature Comforts; Wallace e Gromit; Shaun, o Carneiro), tornando-se como "o Rei Midas" da animação em stop motion.

Sobre o que se trata a sequência ‘A Fuga das Galinhas - A Ameaça dos Nuggets’?

Enquanto Ginger constrói um santuário pacífico longe da Fazenda Tweedy, o sombrio galinheiro de onde ela e Rocky escaparam no primeiro filme. Após o nascimento de sua filha Molly (interpretada por Bella Ramsey), os novos pais acreditam ter encontrado seu ‘felizes para sempre’, sem saber que toda a espécie de galinhas está enfrentando uma ‘nova e terrível ameaça’. Claro, Ginger e sua equipe não vão ficar de asas cruzadas, mesmo que isso signifique arriscar a liberdade que conquistaram com tanto esforço.

Enquanto o filme original fez uma homenagem inteligente a filmes como ‘Fugindo do Inferno’, a sequência tem toques de ‘Missão Impossível’, além de uma sátira óbvia a personagens como James Bond. De acordo com os fãs, o mais notável é a revelação de que a vilã original, Sra. Tweedy, retorna para a sequência, com um covil malvado no estilo de um supervilão.

A maior mudança na sequência foi a decisão do estúdio de substituir Julia Sawalha e Mel Gibson, que deram voz aos personagens principais Ginger e Rocky no filme original, por Thandiwe Newton (Westworld) e Zachary Levi (Shazam!), respectivamente.

O novo filme de animação em massinha estabeleceu um novo recorde no Rotten Tomatoes, obtendo a maior pontuação de audiência já alcançada por qualquer filme da Aardman até agora.