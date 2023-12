“Meu irmão da vida”: morre Jabá, baixista do ‘Ratos do Porão’ até 1992

Jarbas Alves, o Jabá, foi o primeiro baixista do 'Ratos do Porão' (Reprodução/Instagram)

Integrante original da banda de punk rock ‘Ratos do Porão’, o baixista Jarbas Alves, também conhecido como Jabá, morreu nesta terça-feira, aos 60 anos.

Em uma postagem no Instagram, o guitarrista e parceiro Jão lamentou a morte do colega: “Meu irmão da vida inteira se foi, meu querido Jarbas nos deixou, descanse em paz irmão”, escreveu o guitarrista Jão, em seu perfil no Instagram.

João Gordo, vocalista da banda, também comentou a morte do ex-integrante da banda paulista. “Querido irmão... descanse em paz”, disse.

A causa da morte de Jabá não foi revelada, mas o músico enfrentava sérios problemas renais nos últimos tempos.

Jabá integrou o ‘Ratos’ até 1992 e participou de outros projetos, entre eles o Periferia S/A al lado de Jão.

A banda Ratos do Porão foi fundada em 1981 durante a explosão do movimento punk rock em São Paulo e se tornaram referência no Brasil e em outros países. Entre seus grandes sucessos destacam-se os clássicos “Crucificados pelo sistema”, de 1984, e “Anarkophobia”, de 1991.

Com mais de 40 anos de estrada, a banda hoje é composta pelo vocalista João Gordo, pelo guitarrista Jão, o baterista Boka e o baixista Juninho.