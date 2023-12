Jonathan Majors poderá evitar ir para a prisão se usar o recurso de apelação

Desde que foi anunciado que Jonathan Majors foi considerado culpado pelo crime de agressão de terceiro grau e assédio de segundo grau contra Grace Jabbari, sua ex-parceira, surgiram muitas perguntas sobre o futuro do ator, incluindo se ele deverá ou não ir para a prisão. No entanto, embora o processo indique que ele poderia ser enviado para a cadeia, novas informações do The Hollywood Reporter afirmam que Majors pode evitar a sentença usando o recurso de apelação.

De acordo com THR, a sentença do ex-ator da Marvel será anunciada em 6 de fevereiro e ele poderá recorrer. Cary London, advogado de defesa criminal e de direitos civis com sede em Manhattan, na Shulman & Hill, fez algumas declarações sobre a situação de Majors e afirmou que a prisão não é uma possibilidade para o ator.

"Dado que esta é a primeira condenação do réu, embora tecnicamente enfrente um ano de prisão, o juiz lhe dará 99 por cento de três anos de liberdade condicional, aulas de controle da raiva e possivelmente algum serviço comunitário. O senhor Majors não irá para a prisão", disse.

Apelação é um procedimento legal pelo qual uma parte insatisfeita com uma decisão judicial tem a oportunidade de apresentar seu caso a uma instância superior, geralmente um tribunal de apelação. Esse recurso permite corrigir possíveis erros ou injustiças cometidos durante o processo legal ou a interpretação da lei pelo tribunal de primeira instância. Durante a apelação, as partes argumentam perante o tribunal superior, apresentam provas e buscam persuadir os juízes de que a decisão anterior foi equivocada.

Majors é um dos casos mais recentes de carreiras promissoras que acabam sofrendo um golpe duro, que apenas o tempo determinará se foi completamente aniquilada. Conhecido por seu trabalho em Lovecraft Country e The Harder They Fall, o ator ganhou fama global quando chegou à Marvel para interpretar o novo grande vilão da franquia, Kang. Infelizmente, após esses acontecimentos, a Marvel decidiu dispensá-lo, e Majors também perdeu vários outros contratos.